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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Стало известно о состоянии Зайнутдинова перед подписанием контракта с "Бешикташем"

Стало известно о состоянии Зайнутдинова перед подписанием контракта с "Бешикташем"
©instagram.com/besiktas

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который переходит в турецкий "Бешикташ", передают Vesti.kz.

"Бахтиер Зайнутдинов находится в Стамбуле, чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров", - сказал Безуглов в видео для телеграм-канала ЦСКА.

Напомним, футболист уже прибыл в Турцию на подписание контракта с "Бешикташем". Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.

Переход Зайнутдинова из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года. 

В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером. 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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