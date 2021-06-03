Казахстанкая "молодежка" стартует в отборе на Евро. В сборной сменщик Покатилова, талант из "Актобе" и любимчик "КраСавы"

Димаш Тулегенов

Молодежная сборная Казахстана по футболу уже завтра, 4 июня, проведет первый матч отборочного цикла Евро-2023 против команды Бельгии. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание текущему составу дружины Кайрата Нурдаулетова, определив, у кого из футболистов есть регулярная игровая практика в клубах, а у кого ее практически нет.

На предстоящий матч тренерский штаб сборной U-21 вызвал 23 футболистов. Все они защищают цвета казахстанских клубов, но далеко не каждый может похвастаться наличием игрового времени на поле.

Вратарская позиция

Данил Устименко из "Кайрата" является сменщиком Стаса Покатилова. В этом сезоне 20-летний голкипер уже не выступает за молодежную команду алматинцев, став окончательным игроком основы. Но после 14 туров OLIMPBEТ-Чемпионата Казахстана можно констатировать лишь факт отсутствия у Устименко проведенных матчей. Свою единственную игру в сезоне он отыграл в матче за третье место в Суперкубке Казахстана против "Шахтера" (2:1).

У 20-летнего Вадима Петрова из "Кызыл-Жара" есть хоть какая-то практика. В КПЛ за петропавловцев он не играл, зато получает игровое время в Первой лиге, выступая за молодежную команду. Но результаты радоваться не дают. Молодежка "Кызыл-Жара" - худшая команда Первой лиги. В семи матчах у команды лишь одна ничья и шесть поражений. 27 пропущенных мячей, большая часть которых пришлась именно на Петрова. Понятно, что винить в таком количестве голов вратаря - это неправильно. Но и оценивать выступления Вадима по проведенным матчам сложно.

19-летний Евгений Ситдиков отыграл три матча за молодежку "Актобе" во Второй лиге.

Защитная линия

496 минут в шести матчах КПЛ наиграл защитник "Актобе" Алишер Ажимов. Он уже отметился одной голевой передачей, а также получает наибольшее количество игрового времени среди всех защитников молодежной сборной в КПЛ.

В девяти матчах за "Шахтер" себя проявил Таир Нурсеитов, но суммарное количество игрового времени не превысило 337 минут. Он, в отличие от Ажимова, играл в этом сезоне только за основную команду в КПЛ. У Алишера же есть один матч во Второй лиге.

Многообещающе начинал сезон левый защитник "Астаны" Саги Совет. Он был игроком старта в Суперкубке страны, а также в стартовых турах КПЛ. Но затем столичные подписали испанского латераля Энрике Лопеса, после чего Совет перестал получать много игрового времени. Суммарно на счету Саги семь матчей в КПЛ, 248 проведенных минут на поле. Также он отыграл в одной встрече в рамках Второй лиги.

Игроками ротации в "Таразе" и "Атырау" являются 20-летний Жалгас Жаксылыков и 19-летний Адильбек Жумаханов. На их счету по пять и шесть матчей в КПЛ соответственно. Но суммарно оба игрока не отыграли больше 200 минут.

Лев Скворцов из "Астаны" в этом сезоне куда чаще играет за молодежку столичных во Второй лиге, о чем свидетельствуют 168 отыгранных минут в турнире. В рамках КПЛ он лишь раз вышел на поле за минуту до финального свистка.

Равиль Ибрагимов из "Кайрата" - единственный вызванный защитник, у которого нет ни минуты в КПЛ-2021. Зато он провел шесть матчей за молодежную команду в Первой лиге.

Игроки центра поля

Здесь выделяется игрок "Кайсара" Арман Кенесов, имеющий за своими плечами опыт в России. В этом сезоне КПЛ он является практически незаменимым игроком "волков". В 14 матчах он забил два гола и сделал одну голевую передачу, отыграв 944 минуты. Арман выделяется не только работоспособностью, но и универсальностью на поле. Опыт во втором дивизионе России дает о себе знать.

Хавбек "Ордабасы" Эльхан Астанов в марте получил первый вызов в главную сборную страны, и даже успел за нее дебютировать. Но сейчас вновь пришла пора играть за молодежку на высоком уровне, против сильных соперников. В КПЛ-2021 в активе у Эльхана 11 матчей, 595 минут игрового времени, гол и ассист.

Похожая ситуация и у 18-летнего Максима Самородова из "Актобе". Он еще моложе, но также успел дебютировать в главной сборной. В премьер-лиге он выходил на поле в каждой игре, но суммарно провел 439 минут. На счету вингера одна голевая передача.

На пользу пошла аренда полузащитнику Жаслану Каиркенову из "Атырау". В "Астане" пробиться в состав ему не удавалось, но в стане "нефтяников" он быстро обрел уверенность и вернул себе игровое время. Проведя в КПЛ девять матчей, Каиркенов забил один гол. Стоит отметить, что Жаслан уже играл в аренде за "Атырау" в сезоне-2020, когда клуб выступал в Первой лиге.

Игроком ротации в "Кайрате" можно назвать Данияра Усенова. Два месяца назад он тоже вызывался в главную сборную, а теперь вернулся в молодежку. За клуб он отыграл в десяти встречах КПЛ-2021, суммарно проведя на газоне 288 минут. В активе у Усенова одно взятие ворот.

Поменьше играет его партнер по клубу и сборной Андрей Ульшин. На счету 21-летнего "кайратовца" 192 минуты в семи матчах, а также два ассиста. В "Астане" ровно сто минут в восьми встречах отыграл хавбек Султан Сагнаев.

Максим Ваганов из "Махтаарала" имеет на своем счету пять матчей и один гол в Первой лиге. Чуть лучше статистика у Арсена Буранчиева из "Кайрата": семь игр в Первой лиге, один гол и два ассиста.

Атакующая зона

19-летний Абылайхан Жумабек является чуть ли не незаменимым игроком нападения в "Таразе". Дело в том, что у воспитанника нет прямых конкурентов по позиции, из-за чего в клубе очень ждут открытия летнего трансферного окна. В десяти матчах КПЛ Жумабек, отыграв 499 минут, забил один гол и сделал единственную результативную передачу.

Отличную результативность демонстрирует другой 19-летний форвард - Мирас Турлыбек из "Аксу". В Первой лиге и Кубке Казахстана он провел девять матчей, забив в них восемь голов, а также отметишись одним ассистом.

Не очень ярко складывается сезон для 20-летнего нападающего "Акжайыка" Вячеслава Швырева. Он провел шесть матчей в КПЛ, но голевыми действиями так и не отметился. Ранее этого парня для своего клуба заприметил экс-футболист и ныне известный блогер Евгений Савин по прозвищу "КраСава".

Нападающий "Астаны" Владислав Прокопенко лишь два раза вышел на замену в матчах КПЛ, проведя на поле суммарно восемь минут. Феерить 20-летний воспитанник успевает лишь во Второй лиге, в которой провел три матча, забил два гола и сделал три ассиста. В среднем на одно голевое действие во Второй лиге Прокопенко требуется 32 минуты.

Отметим, что изначально в сборную были вызваны защитники Динмухамед Кашкен из "Актобе" и Александр Широбоков из "Кайрата", а также полузащитник "Тараза" Динмухамед Караман. Но из-за травм они не прибыли в расположение команды, а вместо них вызов получили Ибрагимов, Буранчиев и Прокопенко.

Напомним, что игра с Бельгией пройдет завтра, 4 июня, в Актобе. Начало матча запланировано на 19:00 по времени Нур-Султана.

Также в группу I отборочного цикла вошли молодежные сборные Дании, Турции и Шотландии.

Фото: Алексей Сисембин©️

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