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"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?

Кажется, попасть туда будет сложнее, чем в Лигу Европы.

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
UEFA©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Со следующего сезона к уже привычным для любителей футбола Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится третий по значимости евротурнир - Лига конференций. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто будет играть в новом соревновании и как бы выглядел турнир, запусти его УЕФА уже минувшей осенью. 

Для чего нужен новый турнир?


Турнир создали, чтобы в еврокубках играли клубы как минимум 34 футбольных ассоциаций. Теперь в групповом этапе Лиги Европы будет так же 32 команды, как и в Лиге чемпионов. Сейчас же во втором по значимости турнире выступают 48 команд.

Если прежде в групповой стадии еврокубков играло 80 команд (32 в ЛЧ + 48 в ЛЕ), то теперь в трех соревнованиях будет одинаковое количество участников - по 32 (итого 96). Это больше возможностей соревноваться на международной арене для европейских клубов, особенно из небольших и не совсем футбольных стран. 

Президент УЕФА Александер Чеферин говорил следующее: "Новый клубный турнир сделает еврокубки инклюзивными как никогда прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах".

Что за стыковые матчи будут после группового этапа?

В Лиге конференций прямой выход в 1/8 финала сможет получить только та команда, которая займет первое место в своей группе. Клубы, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах с командами, финишировавшими третьими в групповой стадии Лиги Европы.

Если мы привыкли, что третьи команды из групп Лиги чемпионов автоматически переходят в Лигу Европы, то теперь и здесь команды, удостоившиеся третьей строчки в группе Лиги Европы, будут иметь шанс продолжить весеннее еврокубковое шествие в Лиге конференций. Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала и продолжат свой путь наряду с теми, кто гарантировал себе плей-офф и без стыков, заняв первое место в группе. 

Что даст победа в Лиге конференций?

Чемпионский кубок и гарантированное участие в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. К аналогичному поощрению победителей Лиги Европы мы уже привыкли. Каждый год команда, выигрывающая второй по значимости евротурнир, обеспечивает себе группу Лиги чемпионов на следующий сезон.



Какой был бы состав Лиги конференций в этом году?

Скажем сразу, что разбирали потенциальный состав участников на основании рейтинга коэффициентов УЕФА, который был актуальным после окончания прошлого сезона. 

Если вы думали, что теперь попасть в групповую стадию казахстанским клубам станет легче, то тут придется вас огорчить. Если в первом раунде квалификации и будет много не самых сильных команд из стран-малюток Европы, то во втором раунде, где возьмут свой старт казахстанские клубы, будет гораздо сложнее.

К примеру, там начнет свое участие команда, занявшая пятое место в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне это место досталось "Фамаликану". Также во втором квалификационном круге Лиги конференций сыграли бы "Десна", "ПСВ" и "Сивасспор"

Так как наши клубы не могут находиться в пути чемпионов (не являются чемпионами), им приходится продвигаться через путь представителей лиг. В третьем квалификационном раунде "Тобол", "Астану" и "Шахтер" могли бы ожидать противостояния с "Бешикташем", "Краснодаром", "Шарлеруа", "Зарей" или "Фейеноордом". В раунде плей-офф же в соперники с большей долей вероятности были бы уровня "Ниццы", "Стяуа", "Партизана", "Шерифа" или "Ростова"

Это все еще не говоря о групповой стадии. В этом сезоне в Лигу конференций точно попали бы следующие команды: "Базель", "Спортинг", "Копенгаген", "Виктория Пльзень", АПОЭЛ, "Мальме", "Галатасарай", "Легия", "Вольфсбург" и "Русенборг". Все они сейчас не участвуют в еврокубках, но были в шаге от выхода в групповую стадию Лиги Европы. А если учесть, что в этом сезоне в Лиге Европы все еще 48 участников, логически можно определить, что многие команды, выступающие сейчас там, при сохранении своего уровня в следующем году окажутся в Лиге конференций.

К примеру, в этом сезоне вполне могли бы играть в третьем по значимости турнире "Тоттенхэм", "Реал Сосьедад" или "Хоффенхайм". Эти команды в прошлом сезоне заняли шестые места в своих чемпионатах, поэтому начали бы Лигу конференций с раунда плей-офф через путь представителей лиг (где, собственно говоря, и будут казахстанские клубы, если дойдут до решающей стадии).

Когда будут проходить матчи?

Игры будут проходить по четвергам, как и матчи Лиги Европы. Второй квалификационный раунд, где примут участие три казахстанских клуба, пройдет 22 и 29 июля, а сам групповой этап начнется 16 сентября следующего года. 

Напомним, что по итогам сезона-2020 чемпионом Казахстана стал "Кайрат", который будет представлять страну в Лиге чемпионов. Занявшие места в четверке "Тобол", "Астана" и "Шахтер" начнут путь со второго отборочного раунда Лиги конференций.

Фото: УЕФА©️

 

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций УЕФА Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК

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