"Астана", "Тобол" и "Шахтер" не сыграют в Лиге Европы

Казахстанские футбольные клубы "Тобол", "Астана" и "Шахтер", занявшие со второго по четвертое места в КПЛ, в сезоне-2021/22 останутся за бортом розыгрыша Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что, начиная со следующего розыгрыша, в еврокубках будут проводиться три турнира. К уже имеющимся Лиге чемпионов и Лиге Европы будут добавлена Лига конференций.

Из-за добавления нового турнира, в Лиге Европе будут сокращены места. Теперь участие в групповом этапе будут принимать не 48 команд, а только 32. А путевки будут распределяться в соответствии с положением стан в таблице коэффициентов УЕФА, где Казахстан занимает 27-е место.

В итоге "Тобол", "Астана" и "Шахтер" стартуют в Лиге конференций. Формат этого турнира такой же, как у Лиги чемпионов и Лиги Европы. А финальный матч будет играть на одной неделе с финалами других еврокубков - по средам. Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы с последующего сезона.

Напомним, что в Лиге чемпионов Казахстан представит обладатель "золота" КПЛ-2020 алматинский "Кайрат".