Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях

К "армейцам" он присоединился этим летом.

Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Алексей Беликов©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
1

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов окончательно закрепился в основе лидера РПЛ. Однако за непродолжительное время выступлений в составе "армейцев", воспитаннику "Тараза" удалось сыграть и слева в полузащите, и ближе к центральной зоне хавбеков, и на обоих флангах в защите. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему под руководством Виктора Гончаренко Бахтиеру приходится играть на разных позициях. 

Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в августе этого года. В первых матчах 22-летний футболист выходил на замену, чаще всего играя слева в атаке. Лишь изредка, при перестроении игровой схемы, Баха оказывался ближе к центру полузащиты, а игра команды в целом становилась более медленной из-за большого скопления игроков в середине поля. Лишь в своей четвертой игре Бахтиер впервые появился на поле в стартовом составе. Спустя еще два матча Зайнутдинову пришлось вынужденно играть в защите слева, потому что травму получил основной оборонец Георгий Щенников


Целых восемь матчей Бахтиер отыграл в защите слева, и по статистике он был даже лучше, чем Щенников, для которого, в отличие от Зайнутдинова, позиция левого латераля - родная. О превосходстве Зайнутдинова над экс-защитником сборной России ранее мы написали отдельный материал. Спустя несколько недель отсутствия Георгий вернулся в строй и вновь занял привычную для себя игровую роль. Но проблема была в отсутствии не только основного левого защитника, но и правого.

За два матча до возвращения на поле Щенникова травму получил игрок сборной России и один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес. Две игры на правой бровке отпахал номинальный центральный полузащитник Константин Марадишвили. Но после возвращения Щенникова позицию Фернандеса занял Зайнутдинов, а это, в свою очередь, позволило Марадишвили вернуться в центр поля. Матч против "Сочи" в РПЛ и с "Фейеноордом" в Лиге Европы Зайнутдинов отыграл в защите справа.

Чем полезен Зайнутдинов на своей основной позиции?



У Бахтиера есть постоянная нацеленность на ворота соперника. В "Таразе" он играл еще выше, в "Астане" же он сначала играл на флангах полузащиты, а иногда и под форвардом, а затем заменил травмированного Дмитрия Шомко на позиции левого защитника. В "Ростове" его в основном использовали спереди, за исключением нескольких игр, когда Баха выходил в обороне слева. В ЦСКА же он открыл для себя еще одну позицию - правый защитник. Но говоря об основной роли, к которой Бахтиер и сам мысленно ближе, стоит отметить, что у него есть довольно неплохая скорость, как стартовая, так и сам темп. У него не самый сильный дриблинг, но Баха умеет отлично укрывать мяч корпусом и старается цепко сохранять снаряд в своих ногах, даже если находится под прессингом двоих соперников. У Зайнутдинова есть поставленный удар и приличный уровень чувства мяча, что позволяет ему вовремя отдавать проникающие передачи и делать выверенные навесы. Бонусом при этой роли является умение сыграть в обороне, вернуться, помочь, а затем вновь бежать в атаку. Уровень работоспособности у него также довольно высок. 

Чем он полезен в защите слева?

Цепкость Зайнутдинова помогает ему не только отчаянно сражаться, укрывая мяч в атаке от соперников, но и не дает оторваться от него вингерам противников. Зайнутдинов не является большим мастером отбора, но не отлипает от соперника, не давая ему свободного пространства и, самое главное, времени для принятия решений. В атаке с этой позиции Бахе удобно делать длинные забросы в штрафную.

Чем же Зайнутдинов хорош в защите справа?

Справа же левша Бахтиер играет несколько иначе. Здесь он располагается чуть ниже и ближе к краю. Объяснить это можно также тем, что Зайнутдинов является левшой. Много ли левоногих игроков являются номинальными правыми защитниками? Ответ вы знаете сами. Располагаясь ниже и ближе к краю, Бахтиер вынуждает соперников выбрать атаку через центр, а не идти напролом через него с риском потерять мяч. Соперник, смещаясь в центр, находится в зоне досягаемости Зайнутдинова, и, более того, Бахтиеру удобнее идти в отбор или блокировать удар ведущей левой ногой. Возможно, нечто подобное и случилось в матче с "Сочи", когда Зайнутдинов мастерски оставил не у дел форварда гостей Антона Заболотного



Также отметим, что Зайнутдинов, подключаясь к атакам справа, может найти для себя более удобную позицию для удара с левой ноги. В заключение же приведем цифры с последнего матча: Бахтиер стал лидером (наряду с центральным защитником Игорем Дивеевым) по количеству выигранных верховых дуэлей - пять. Неуступчивость Зайнутдинова и его прыгучесть дают большую пользу, как в обороне, так и в атаке. Кстати, к сведению, рост Зайнутдинова - 180 сантиметров, а у того же Дивеева он составляет 193 сантиметра.

В целом, наверное, не стоит удивляться разноплановости и универсальности Зайнутдинова. В своих интервью один из лидеров казахстанской сборной заявлял, что готов играть там, куда его поставит тренер. Если Бахе в скором времени придется сыграть центрального защитника, опорника или нападающего, то не спешите ругать тренера, ведь функционала Зайнутдинова вполне, возможно, хватит и там. Бахтиер все еще молод и продолжает расти. Конечно, далеко не все у него получается на отлично, но и не стоит забывать то, что мы видим сейчас - это еще далеко не итоговый результат. Кто знает, сколько еще новых открытий в своей игре преподнесет нам Зайнутдинов?

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и "Фейеноордом" завершился нулевой ничьей. Зайнутдинов провел на поле весь матч. 

Фото: Денис Тырин (1), Алексей Беликов (2)

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу ЦСКА Тараз ФК Гончаренко Виктор Сочи ФК Лига Европы Премьер-лига России Астана ФК Ростов ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:32
Футбол

Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях
Сегодня
21:30
Футбол

"Никто не знает, что будет завтра". Сотириу - о возможном уходе из "Астаны" и преимуществе "Кайрата"
Сегодня
20:29
Футбол

Определились все призеры КПЛ-2020
Сегодня
19:52
Футбол

"Тобол" победил в матче с удалением и выиграл борьбу у "Астаны" за "серебро" КПЛ
Сегодня
18:49
Футбол

Тренер "Астаны" высказался о волевой победе в матче с "Жетысу"
Сегодня
17:45
Футбол

Грузинский бомбардир, креативщик "Жетысу" и клиент Селюка. Кто из легионеров КПЛ пойдет на повышение
Сегодня
17:01
Футбол

Тренер "Жальгириса" раскрыл правду о переговорах с "Актобе" и высказался о казахстанском футболе
Сегодня
16:16
Футбол

Появились новые подробности по главному тренеру "Актобе"
Сегодня
15:57
Футбол

"Шахтер" разгромил "Каспий" и вытеснил "Ордабасы" из зоны еврокубков
Сегодня
15:52
Футбол

"Кайсар" с новым тренером проиграл в последнем матче КПЛ
Сегодня
15:31
Футбол

Гол игрока "Каспия" признан лучшим в 20-м туре КПЛ-2020
Сегодня
14:48
Футбол

"Астана" победила "Жетысу" и сохранила шансы завоевать "серебро" КПЛ
Сегодня
14:15
Футбол

"Ордабасы" пообещал многомилионную сумму "Каспию" за победу над "Шахтером" - источник
Сегодня
14:01
Футбол

"За "Кайрат" не стыдно, а за сборную - стыдно". Боранбаев высказался о необходимости отставки КФФ
Сегодня
08:30
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Тобола" за "серебро" КПЛ
Вчера
23:42
Футбол

Клуб КПЛ отреагировал на уход тренера и назвал его преемника на последний матч в сезоне
Вчера
23:27
Футбол

Сильный центр, ведущие роли в обороне и провал в атаке. Как в "Тоболе" проявляют себя казахстанцы
Вчера
22:21
Футбол

Тренер дебютанта Лиги Европы нашел объяснение уходу из клуба перед последним матчем в КПЛ
Вчера
21:31
Футбол

"Астана", "Ордабасы" и "Шахтер". Кому достанется "бронза" КПЛ-2020?
Вчера
18:26
Футбол

Неудачник КПЛ лишился двух игроков
Вчера
18:05
Футбол

Клиническая смерть, работа с Магатом, интерес из АПЛ. Тренер по физподготовке "Кайрата" - один из героев чемпионского сезона
Вчера
16:30
Футбол

"Астана" останется без "серебра"? Превью к 21-му туру КПЛ
Вчера
16:07
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана остался без главного тренера
Вчера
14:50
Футбол

"Кайрат" прояснил ситуацию по банкету с участием Тимощука и Аршавина в честь чемпионства
Вчера
13:16
Футбол

ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и экс-футболистом. Тот хотел взыскать более 600 тысяч евро
Вчера
11:34
Футбол

Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана
Вчера
09:59
Футбол

"Кайрат" решил отметить чемпионство банкетом с участием Тимощука и Аршавина
Вчера
07:25
Футбол

В "Кайсаре" случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном
25 ноября
22:19
Футбол

Казахстанский футболист из белорусского клуба получил заманчивое предложение в Европе
25 ноября
21:51
Футбол

От Бабаяна до Байсуфинова. Кто из казахстанских тренеров может возглавить сборную
12 июля 2019
18:04
Футбол

"Пацаны подняли на уши все село". Влог с турнира памяти Сегизбаева
14 июня 2019
11:05
Футбол

Видео заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ
3 сентября 2018
16:50
Футбол

Видеообзор прощального матча Самата Смакова
22 июля 2018
22:30
Футбол

Видеообзор матча "Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1
3 апреля 2018
20:30
Футбол

Голы и финты Еркебулана Сейдахмета в 2018 году
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
3 августа 2016
18:27
Футбол

В Астане обсудили Стратегию развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика