От Бабаяна до Байсуфинова. Кто из казахстанских тренеров может возглавить сборную

В ближайшие месяцы вопрос с назначением нового главного тренера сборной Казахстана будет самым актуальным в нашем футболе. Корреспондент Vesti.kz перечисляет список местных специалистов, которые теоретически могли бы стать заменой Михалу Билеку.



Григорий Бабаян







Молодой, свой, имеющий огромную информацию о казахстанском футболе, с хорошим штабом и опытом работы с разными иностранными тренерами. Бабаян - самый очевидный кандидат на пост главного тренера сборной из казахстанских специалистов. Другой вопрос, интересно ли ему и готов ли он сам возглавить сборную?

У него все хорошо в "Тоболе", он без пяти минут вице-чемпион страны, в Костанае наверняка будут довольны итогами этого сезона. Возглавить сборную это значит подвергнуть риску всю свою тренерскую карьеру, Бабаяну 40 лет, его самостоятельный путь только начинается.

Если он не добьется результата со сборной, это будет клеймо. Именно поэтому есть огромные сомнения, захочет ли сам Григорий Константинович принять сборную и все возможные последствия этого решения.



Владимир Чебурин







До отъезда в Прибалтику Чебурина практически не котировали в родном Казахстане, как интересного тренера, который способен добиваться результата. Сейчас Владимир Николаевич ждет предложений, в том числе из Казахстана, по поводу потенциальной работы в сборной он уже высказался положительно. Но в федерации наверняка возникнут большие сомнения относительно кандидатуры Чебурина.

Готов ли он к такой работе и к такому давлению, того ли размаха личность, хватит ли авторитета повлиять на коллектив? Это лишь малая часть возможных вопросов по Чебурину.



Талгат Байсуфинов







Назначение Байсуфинова - крайне маловероятное развитие событий сразу по нескольким причинам. Талгат Маруанович уже был тренером сборной относительно недавно, несмотря на ничейные результаты с Польшей и Румынией всем больше запомнились разгром от Черногории и поражение от Кыргызстана.

Кроме того, Байсуфинов сейчас работает над проектом "Аксу", который нацелен выйти в премьер-лигу. То есть, интерес тренера к сборной наверняка минимальный. Со стороны федерации примерно такая же история, но все же нельзя исключать, что Байсуфинов станет альтернативным решением в случае, если с основными кандидатами не получится подписать контракт.



Кайрат Нурдаулетов







Вариант из области экспериментальных. У Нурдаулетова есть тренерские амбиции, почти сразу после завершения игровой карьеры он вошел в структуру КФФ и очень хорошо знает перспективы большинства казахстанских игроков от юношей до взрослых. Также у Нурдаулетова есть определенный авторитет, он бывший капитан сборной, по своим личностным качествам ответственный, дисциплинированный и с огромной тягой к развитию. С другой стороны у Нурдаулетова нет никакого самостоятельного тренерского опыта и начинать карьеру с главной команды страны - это гарантированный стресс и ошибки.



Фото: ФК "Астана"© (1), ФК "Судува"© (2), КФФ© (3,4)