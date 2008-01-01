"При Билеке пропала дисциплина". Алиев - о Бабаяне, Шпилевском, Куате и провале казахстанского футбола

Казахстанский тренер Али Алиев в интервью Youtube-каналу Vesti.kz
высказался о работе Михала Билека
в сборной Казахстана
, предположил, кто может заменить чешского специалиста и рассказал - надо ли освободить Исламбека Куата
от статуса капитана. Также он объяснил, почему этот год стал провальным для казахстанского футбола.
Напомним, что после завершения группового этапа Лиги наций-2020/21 сборная Казахстана заняла последнее место в квартете с Албанией, Беларусью и Литвой. Нынешний наставник сборной Михал Билек заявил, что его контракт с КФФ завершается в январе будущего года.