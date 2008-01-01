"При Билеке пропала дисциплина". Алиев - о Бабаяне, Шпилевском, Куате и провале казахстанского футбола

Анализ результатов и проблем сборной Казахстана.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 14:31
Казахстанский тренер Али Алиев в интервью Youtube-каналу Vesti.kz высказался о работе Михала Билека в сборной Казахстана, предположил, кто может заменить чешского специалиста и рассказал - надо ли освободить Исламбека Куата от статуса капитана. Также он объяснил, почему этот год стал провальным для казахстанского футбола. 



Напомним, что после завершения группового этапа Лиги наций-2020/21 сборная Казахстана заняла последнее место в квартете с Албанией, Беларусью и Литвой. Нынешний наставник сборной Михал Билек заявил, что его контракт с КФФ завершается в январе будущего года.
Метки:
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Футбол Казахстан(футбол)
0
Сегодня 14:31
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