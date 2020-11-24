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"Интересно посмотреть на его работу без Вагнера, Гуральски ...". Эксперт оценил перспективы Шпилевского в сборной Казахстана

Тренер "Кайрата" может заменить Михала Билека.

"Интересно посмотреть на его работу без Вагнера, Гуральски ...". Эксперт оценил перспективы Шпилевского в сборной Казахстана
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанский специалист Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможное назначение Алексея Шпилевского на пост главного тренера национальной сборной. В частности, он рассказал о человеке, который точно сможет повлиять на решение белорусского тренера. 

"Сегодня микрофон у Алексея Николаевича, ему выбирать, если предложат. Но если предложит Кайрат Советаевич Боранбаев, думаю, он не откажется. Интересно посмотреть на его (работу) без Вагнера Лава, Яцека Гуральски, Раде Дугалича, Дино Микановича, сделает ли он такую же команду с нашими ребятами: бегущую, быструю, с ярко выраженным атакующим потенциалом. На это интересно посмотреть. Если такое будет, тогда мы бы попросили Шпилевского остаться на долгие годы, ведь команда будет бежать, атаковать, не теряя кондиции, на протяжении 90 минут", - отметил Алиев. 


Напомним, что после завершения группового этапа Лиги наций 2020/21 сборная Казахстана заняла последнее место в квартете с Албанией, Беларусью и Литвой. Нынешний наставник сборной Михал Билек заявил, что его контракт с КФФ завершается в январе будущего года. 

Шпилевский на данный момент является главным тренером "Кайрата", в этом сезоне он помог алматинскому клубу завоевать первое чемпионство за 16 лет. 

 

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Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК Сборная РК по футболу Билек Михал Боранбаев Кайрат

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