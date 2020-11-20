"Способен вытянуть силовой футбол". Агент - об идеальном чемпионате для Зайнутдинова и тренере сборной Казахстана

Немецкая футбольная Бундеслига - чемпионат казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Причем на него при должной игре могут обратить внимание гранды чемпионата Германии. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz озвучил агент из Мадрида Александр Шеховцов. По его словам, силовой футбол игрок вытянет.
- Александр, Зайнутдинов постепенно набирает ход в ЦСКА. Как думаете, при удачном раскладе "армейцы" долго будут его держать в команде?
- Прежде всего я хотел бы пожелать всем здоровья. Главное в этой жизни - это беречь себя, близких и всех, кто нуждается в помощи.
Что касается Зайнутдинова, то это очень талантливый футболист. Как я и говорил ранее, топ-клуб России его приобретет
. Этот трансфер, думаю, готовился не один день. И хочу сказать, что "Ростов" в лице президента и главного тренера поступил достойно - не стал держать игрока. Респект. ЦСКА ждет предложений, но они будут уже немного позже, примерно летом, ближе к лету.
- Наблюдая за его игрой, навыками, как считаете, какой бы чемпионат ему подошел?
- Думаю, его чемпионат - это немецкая Бундеслига. Он способен вытянуть силовой футбол.
- И на контракт какого клуба он мог бы рассчитывать?
- Он обязан себя проявить в ЦСКА. И я полагаю, что гранды Германии на него обратят внимание.
- Судя по всему, сборная Казахстана может лишиться главного тренера. С учетом всех реалий, кто бы мог ее возглавить?
- Думаю, стоит взять главного тренера кого-то из местных, дать шанс. И наверняка будет результат. Увы, сейчас на первом месте стоят финансовые условия, все зависит от руководителей в стране. Рекомендовать не имею права.
- Есть ли какие-то трансферные новости, связанные с Казахстаном?
- Сейчас трансферов в Казахстан не было, и считаю, что зимой тоже не будет - сложная ситуация с пересечением границы. Больше склоняюсь к тому, что будет отток футболистов из Казахстана.
Добавим, что нынешний сезон Зайнутдинов начинал в "Ростове", за который провел четыре игры. В августе хавбек перешел в ЦСКА и успел провести десять игр, забив один гол.
По всей видимости, чешский специалист Михал Билек
покинет пост главного тренера сборной Казахстана. Основным кандидатом
на вакантную должность является Григорий Бабаян
, ныне возглавляющий костанайский "Тобол
".
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