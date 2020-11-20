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"Способен вытянуть силовой футбол". Агент - об идеальном чемпионате для Зайнутдинова и тренере сборной Казахстана

Он выразил уважение "Ростову".

"Способен вытянуть силовой футбол". Агент - об идеальном чемпионате для Зайнутдинова и тренере сборной Казахстана
Александр Шеховцов. Фото: Личный архив
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Немецкая футбольная Бундеслига - чемпионат казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Причем на него при должной игре могут обратить внимание гранды чемпионата Германии. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz озвучил агент из Мадрида Александр Шеховцов. По его словам, силовой футбол игрок вытянет.

- Александр, Зайнутдинов постепенно набирает ход в ЦСКА. Как думаете, при удачном раскладе "армейцы" долго будут его держать в команде?


- Прежде всего я хотел бы пожелать всем здоровья. Главное в этой жизни - это беречь себя, близких и всех, кто нуждается в помощи.

Что касается Зайнутдинова, то это очень талантливый футболист. Как я и говорил ранее, топ-клуб России его приобретет. Этот трансфер, думаю, готовился не один день. И хочу сказать, что "Ростов" в лице президента и главного тренера поступил достойно - не стал держать игрока. Респект. ЦСКА ждет предложений, но они будут уже немного позже, примерно летом, ближе к лету.

- Наблюдая за его игрой, навыками, как считаете, какой бы чемпионат ему подошел?

- Думаю, его чемпионат - это немецкая Бундеслига. Он способен вытянуть силовой футбол.

- И на контракт какого клуба он мог бы рассчитывать?

-  Он обязан себя проявить в ЦСКА. И я полагаю, что гранды Германии на него обратят внимание. 

- Судя по всему, сборная Казахстана может лишиться главного тренера. С учетом всех реалий, кто бы мог ее возглавить?

- Думаю, стоит взять главного тренера кого-то из местных, дать шанс. И наверняка будет результат. Увы, сейчас на первом месте стоят финансовые условия, все зависит от руководителей в стране. Рекомендовать не имею права.

- Есть ли какие-то трансферные новости, связанные с Казахстаном?

- Сейчас трансферов в Казахстан не было, и считаю, что зимой тоже не будет - сложная ситуация с пересечением границы. Больше склоняюсь к тому, что будет отток футболистов из Казахстана. 

Добавим, что нынешний сезон Зайнутдинов начинал в "Ростове", за который провел четыре игры. В августе хавбек перешел в ЦСКА и успел провести десять игр, забив один гол.

По всей видимости, чешский специалист Михал Билек покинет пост главного тренера сборной Казахстана. Основным кандидатом на вакантную должность является Григорий Бабаян, ныне возглавляющий костанайский "Тобол".

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу ЦСКА Ростов ФК Германия Бундеслига Билек Михал Тобол ФК Бабаян Григорий

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