Бауыржан Исламхан вернулся в Казахстан

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся на родину, сообщает KazFootball.kz. Здесь он будет дожидаться окончания разбирательств по делу о допинге.

Напомним, после матча Азиатской лиги чемпионов, который он провел в составе "Аль-Айна", в пробе футболиста обнаружили запрещенные препараты. После появилась информация, что виновен командный врач.

Пока же клуб из ОАЭ совместно с Азиатской футбольной ассоциацией изучают ситуацию. На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне.

"Аль-Айн" не разрывал контракт с Исламханом. Стали известны детали допинг-истории капитана сборной Казахстана