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Бауыржан Исламхан вернулся в Казахстан

В его деле пока идет разбирательство.

Бауыржан Исламхан вернулся в Казахстан
Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Зенит"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся на родину, сообщает KazFootball.kz. Здесь он будет дожидаться окончания разбирательств по делу о допинге.

Напомним, после матча Азиатской лиги чемпионов, который он провел в составе "Аль-Айна", в пробе футболиста обнаружили запрещенные препараты. После появилась информация, что виновен командный врач.

Пока же клуб из ОАЭ совместно с Азиатской футбольной ассоциацией изучают ситуацию. На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне. 

"Аль-Айн" не разрывал контракт с Исламханом. Стали известны детали допинг-истории капитана сборной Казахстана

 

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Допинг

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