"Аль-Айн" не разрывал контракт с Исламханом. Стали известны детали допинг-истории капитана сборной Казахстана

В клубе оказывают ему поддержку.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 12:07

Информация арабских СМИ о расторжении контракта Бауыржана Исламхана с  "Аль-Айном" не подтверждена источником, знакомым с ситуацией, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок и клуб не вели переговоры о прекращении сотрудничества.  

Разрыв контракта возможен лишь в случае доказательств прямой вины футболиста в применении допинга. Пока никакого вердикта по этому делу не вынесено. Кроме того, ранее тренер клуба "Аль-Айн" Педру Эмануэл выразил личную поддержку игроку и заявил, что делом занимается юридический департамент клуба. 

Также на данный момент неизвестно, каков результат второй допинг-пробы футболиста и насколько вероятна ошибка медицинской службы "Аль-Айна". 

Напомним, что казахстанский полузащитник провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда". На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне. 
 

Метки:
Аль-Айн ФК ОАЭ Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 12:07
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