"Аль-Айн" не разрывал контракт с Исламханом. Стали известны детали допинг-истории капитана сборной Казахстана

Информация арабских СМИ о расторжении контракта Бауыржана Исламхана с "Аль-Айном" не подтверждена источником, знакомым с ситуацией, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок и клуб не вели переговоры о прекращении сотрудничества.



Разрыв контракта возможен лишь в случае доказательств прямой вины футболиста в применении допинга. Пока никакого вердикта по этому делу не вынесено. Кроме того, ранее тренер клуба "Аль-Айн" Педру Эмануэл выразил личную поддержку игроку и заявил, что делом занимается юридический департамент клуба.



Также на данный момент неизвестно, каков результат второй допинг-пробы футболиста и насколько вероятна ошибка медицинской службы "Аль-Айна".



Напомним, что казахстанский полузащитник провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда". На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне.

