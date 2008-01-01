Литва смелее Казахстана, Куат не должен быть капитаном? Как Билек попрощался со сборной

Очередное поражение сборной Казахстана
стало финальной точкой в одном из худших сезонов в современной истории нашего футбола. Корреспондент Vesti.kz
по итогам матча с Литвой
порассуждал на тему капитанской повязки Исламбека Куата
и тренерской работы Михала Билека
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Куат подвел команду
Начало второго тайма, счет 1:1, шансы, чтобы избежать абсолютной катастрофы, еще есть. Ты капитан команды, "висишь" на желтой карточке и вдруг жесткий фол в центре поля - красная карточка, сборная Казахстана в меньшинстве. К Исламбеку Куату никогда не было претензий по части самоотдачи, можно сказать, что весь его футбольный путь и его успехи построены как раз на трудолюбии.
Но имеет ли право капитан сборной в решающем матче в центре поля совершать такой безрассудный фол? Однажды Дэвида Бекхэма проклинала вся Англия, когда он поддался на провокацию Диего Симеоне и был удален в матче плей-офф чемпионата мира. Главного футболиста страны подвергли жесточайшей обструкции и критике. Бекхэм заглаживал вину за тот фол несколько лет.
Куат не Бекхэм, а Казахстан не Англия, но вопрос в том, должен ли Исламбек остаться претендентом на капитанскую повязку в сборной?
Литва играла в контроль, Казахстан - в контратаки
Безусловно, Михала Билека можно понять. У него не было ни одного атакующего игрока, способного креативно мыслить или решать даже полуэпизоды. Но в конкретном матче с Литвой мы увидели, как скромный по именам соперник не боится играть в футбол, как игроки интегрированы в систему, где важен контроль мяча, а не умение оберегать результат. Главный тренер литовцев Владас Урбонас настоял на этом стиле, и это принесло не только визуально приятный эффект, но и добротный результат.
Сборная Казахстана даже в первом тайме при равных составах не играла с позиции силы, не играла так, как будто им необходимо выиграть этот матч. Это уже избитая тема, но когда мы действуем в пять защитников с Литвой - это приговор, это показатель команды, которую загоняют в рамки и словно не хотят, чтобы она развивалась. Можно принять и понять последнее место в группе (в этом может быть доля случая), но воспринимать оборонительный, безынициативный футбол, который к тому же не приносит никаких результатов, уже нет никаких сил.
Билек покидает сборную
Чешский специалист прошел путь от фантастического разгрома Шотландии до унизительного поражения от Литвы. Как показала практика, результат дебютной игры оказался стечением обстоятельств, к слову, та же Шотландия в итоге квалифицировалась на Евро.
Билек оказался не сильно хуже или лучше прежних тренеров сборной. Он не привил команде какой-то узнаваемый и привлекательный стиль, не обновил сборную, был достаточно консервативен в решениях и крайне осторожен в оценках чего-либо.
Билек не худший тренер в истории сборной, но и при этом явно не новатор. Он не стремился создавать команду на годы вперед, он всегда думал о результате здесь и сейчас. Конечно, любой тренер зависит от игроков. Реализуй Вороговский и Куат моменты в прошлогоднем матче с Кипром, и сейчас Билек был бы самым успешным тренером сборной с точки зрения набора очков в европейских квалификациях. Не случись помутнение с Гафуржаном Суюмбаевым в матче с Беларусью, почти наверняка мы бы не оказались на последнем месте в группе сейчас. Но побеждает команда, а проигрывает тренер. Билек заслужил долю критики, но он точно лишь один из тех, кто виноват в произошедшем.
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