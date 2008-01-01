"Мы должны были занимать первое-второе место". Экс-игрок сборной Казахстана - о матче с Албанией и голе Абикена

Бывший защитник сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о прошедшем матче с Албанией, где команда Михала Билека уступила со счетом 1:3. Также он вспомнил, кто забивал до Айбола Абикена с центра поля и отметил развитие некоторых игроков.



- Фархадбек, ваше главное впечатление от прошедшего матча?



- Обидно прежде всего за результат. В целом мы неплохо играли весь цикл, но в итоге сейчас мы на последнем месте - это крайне неприятно. Обидно за ребят и страну. У нас сейчас неплохой подбор игроков, многие ребята соответствуют европейскому уровню, но результат оставляет желать лучшего.



- Все три пропущенных гола пришли со стандартов - это симптом или так сложилось в конкретном матче?



- Я бы не стал обобщать это в целую проблему. К сожалению, у нас много таких неоднозначных эпизодов в этом цикле, с Беларусью тоже были такие ошибки... Но мне не хотелось бы кого-то лично обвинять в ошибках.



- Гол Абикена. Вы когда-нибудь видели что-то подобное в своей карьере?



- Бывало такое. Я рад за Абикена и за всех "кайратовцев", пользуясь случаем, хочу поздравить их с чемпионским титулом. Что касается гола, я помню, что Самат (Смаков) такие вещи часто делал на тренировках, даже с более дальней дистанции забивал, причем в официальных матчах тоже случалось. Гол, конечно, красивый, но очков он нам не принес.



- Ян Вороговский сказал, что сборная все равно прогрессирует, согласны?



- Я с ним согласен. Именно индивидуально игроки действительно прогрессируют. В частности, тот же Ян сильно прибавил.



- Если займем последнее место в группе, это будет катастрофа?



- Оценки и отчет по выступлениям пусть дает главный тренер. Я считаю, что мы должны были легко занимать первое-второе место, а в итоге мы на последнем - это неприятно и даже не хочется обсуждать.



Напомним, что после поражения в Тиране сборная Казахстана потеряла шансы на первое место в группе и замыкает квартет в Лиге наций, имея в своем активе четыре очка. В заключительном матче нынешнего цикла казахстанцы сыграют против Литвы в Алматы 18 ноября.