Вслед за Исламханом. В чемпионате ОАЭ может появиться второй казахстанский футболист

До капитана сборной казахстанцев в этом чемпионате не было.

Фото: instagram.com/omarovvi
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Сегодня 16:18

20-летний казахстанский футболист Динмухаммед Омаров успешно прошел просмотр в один из клубов ОАЭ и в скором времени должен подписать контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данное время контракт на стадии обсуждения, но тренеры были приятно удивлены уровнем игры казахстанского футболиста.

В 2020 году Динмухаммед сыграл девять игр за "Кыран" в первой лиге, где отдал три ассиста, и три - за "Кыран-М" во второй, забив три гола.

Напомним, 31 января капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан был представлен в качестве игрока "Аль-Айна" и стал первым футболистом из нашей страны в чемпионате ОАЭ.

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ОАЭ Казахстан Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК
Футбол Казахстан(футбол)
0
Сегодня 16:18
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