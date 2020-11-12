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Опять не забили, но и не проиграли. Восемь статистических фактов после матча Казахстан - Черногория

Есть и плюсы, и минусы.

Опять не забили, но и не проиграли. Восемь статистических фактов после матча Казахстан - Черногория
Максим Федин. Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сборная Казахстана провела выездной товарищеский матч с командой Черногории (0:0). Корреспондент Vesti.kz выделил несколько статистических фактов по итогу встречи, проходившей в Подгорице. 

Безголевая серия




Сборная Казахстана не забивает третий матч подряд. До этого подопечные Михала Билека не смогли подобрать ключ к воротам команд Беларуси (0:2) и Албании (0:0).

"Сухие" ворота в трех контрольных встречах кряду



В последний раз национальная сборная пропускала в товарищеском матче в марте 2018 года. Дважды удалось забить в ворота Владимира Плотникова футболистам сборной Болгарии. 

Впервые не пропустили и не проиграли черногорцам



До этого эти команды встречались трижды. Разгромные победы во всех случаях добивалась балканская сборная - 3:0, 5:0 и опять 3:0. 

50 матчей Хижниченко



Нападающий Сергей Хижниченко провел свою 50-ю встречу в футболке национальной сборной. За это время форвард забил восемь голов, а по количеству матчей среди действующих игроков Хижниченко уступает только Юрию Логвиненко (52).

Вторая нулевая ничья в году 

Такое случается со сборной Казахстана редко. До домашнего матча с Албанией, которая завершилась с нулями на табло, в последний раз команда расходилась безголевым миром в 2016 году (Румыния, 0:0). Но в 2015 году у сборной Казахстана было три таких результата: против Исландии, Буркина-Фасо и России. 



Прервалась серия Малого



Сергей Малый, пропустивший вчерашний матч из-за травмы, - впервые за долгое время не принял участие в товарищеском матче сборной. На счету опытного оборонца было 11 проведенных контрольных матчей кряду.

Билек со сборной Казахстана еще не проигрывал и не пропускал в "товарняках"



Это второй товарищеский матч команды под руководством чешского специалиста. В начале 2019 года на нейтральном поле в Турции сборной удалось обыграть Молдову - 1:0. Два матча без поражений и со скромным показателем забитых и пропущенных голов - 1:0. 

Второй матч, проведенный 11 ноября



В 2016 году все было гораздо хуже. На выезде команда была разгромлена сборной Дании в рамках отбора на ЧМ-2018 - 1:4. Единственный мяч в том матче у сборной Казахстана забил Гафуржан Суюмбаев

Напомним, что ранее главный тренер сборной Черногории выразил приятное удивление от игры сборной Казахстана. 

Фото: КФФ (1-4,6,7), gazeta.ru (5), bt.dk (6)

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Черногория Билек Михал Хижниченко Сергей

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