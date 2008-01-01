Цифры не врут. В последних десяти "товарняках" за сборную Казахстана сыграли 54 футболиста

Димаш Тулегенов

Казахстанское футбольное общество находится в ожидании сегодняшнего товарищеского матча между сборными Черногории и Казахстана. Корреспондент Vesti.kz вспомнил десять последних контрольных встреч казахстанской дружины, собрал общую статистику и выделил несколько интересных фактов.



Свои десять последних товарищеских игр сборная Казахстана провела с мая 2015 года. В половине матчей команде удалось выиграть, в трех она терпела поражения, а еще две встречи закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 12:10.



Лучшим матчем можно назвать домашнюю игру с Азербайджаном летом 2018 года, когда сборной удалось разгромно победить со счетом 3:0. Особо выделяется и выездная победа над венграми в том же году - 3:2. Дважды казахстанцы выигрывали в контрольных матчах в 2016 году, минимально обыграв на выезде и Китай, и на нейтральном поле Азербайджан (1:0 в обеих встречах). Свою последнюю товарищескую игру национальная дружина тоже выиграла, а случилось это в феврале прошлого года в матче с Молдовой (1:0), проходившем в Турции.







В 2016 году на выезде Казахстан проиграл Кыргызстану (0:2), в следующем году уступил Кипру (1:3), а в 2018 потерпел поражение от Болгарии - 1:2. Ничейных же исходов всего два: с Буркина-Фасо (0:0) в 2015 и Грузией (1:1) в 2016 году.



Бомбардиры сборной в последних десяти товарищеских матчах:



Роман Муртазаев - два гола;

Бахтиер Зайнутдинов - два;

Азат Нургалиев - два;

Серикжан Мужиков - один;

Еркебулан Тунгышбаев - один;

Еркебулан Сейдахмет - один;

Танат Нусербаев - один;

Максат Байжанов - один;

Автогол - один.







Тут сразу же в голову приходит одна интересная мысль: из этих игроков никто не поможет команде в ближайших встречах. Байжанов и Нусербаев уже продолжительное время не вызываются в сборную. Муртазаев, Тунгышбаев и Нургалиев потеряли свое место в команде, поэтому находятся в резервном списке Михала Билека. Сейдахмет вызывается в сборную, но только в молодежную, а Зайнутдинов и Мужиков вошли в список тренерского штаба, но из-за травм не сыграют в ближайших встречах.



Всего за десять последних товарищеских матчей за национальную сборную сыграли 54 футболиста, а абсолютно незаменимым был лишь защитник Сергей Малый, заслуживший доверие у всех тренеров команды за этот период – Юрия Крансожана, Александра Бородюка, Талгата Байсуфинова, Станимира Стойлова и Билека. Но в этот раз впечатляющая серия защитника будет прервана, так как Сергей не сыграет в матче из-за травмы. 14 игроков из этого списка смогут сыграть и сегодня.







Футболисты, игравшие в последних десяти товарищеских матчах сборной Казахстана:



Десять матчей: Сергей Малый

Девять матчей: Дмитрий Шомко - 9

По восемь матчей: Бауыржан Исламхан, Гафуржан Суюмбаев

По семь матчей: Азат Нургалиев, Роман Муртазаев, Абзал Бейсебеков, Сергей Хижниченко, Исламбек Куат

По пять матчей: Алексей Щеткин, Елдос Ахметов, Асхат Тагыберген, Самат Смаков

По четыре матча: Юрий Логвиненко, Серикжан Мужиков, Еркебулан Тунгышбаев, Стас Покатилов, Максат Байжанов, Улан Конысбаев

По три игры: Дмитрий Мирошниченко, Юрий Перцух, Евгений Постников, Бахтиер Зайнутдинов, Георгий Жуков, Танат Нусербаев, Давид Лория, Тимур Досмагамбетов

По две игры: Бауыржан Турысбек, Ненад Эрич, Владимир Плотников, Магомед Парагульгов, Еркебулан Сейдахмет

Один проведенный матч: Дмитрий Непогодов, Игорь Шацкий, Темирлан Ерланов, Рауан Орынбасар, Сагадат Турсынбай, Бекзат Шадманов, Марат Быстров, Максим Федин, Рафкат Аслан, Еркин Тапалов, Оралхан Омиртаев, Геворг Наджарян, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Григорий Сартаков, Жасулан Молдакараев, Виктор Дмитренко, Александр Кислицын, Альмир Мухутдинов, Марк Гурман, Ренат Абдулин, Санат Жумаханов.



На выезде сборная сыграла пять из десяти последних встреч (нейтральное поле не в счет). Победы были добыты над Венгрией и Китаем, проиграли Кипру и Кыргызстану, а с Грузией сыграли вничью. Разница голов - 6:8.



Матч против Черногории станет генеральной репетицией для команды в преддверии решающих игр в Лиге наций. 15 ноября сборная на выезде сыграет с Албанией, а 18 ноября дома примет Литву.



Фото: КФФ (1), sina.com (2), РФС (3)