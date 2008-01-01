Насри в списке с Исламханом. Известные футболисты, которые попадались на допинге

Димаш Тулегенов

Новость о положительной допинг-пробе капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана стала неожиданной для болельщиков, пусть и случилось это, как говорят, по вине врача из его команды "Аль-Айн". В этом виде спорта не так часто у игроков находят запрещенные препараты. Но тем не менее такое происходят даже со звездами мировой величины.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил несколько похожих случаев, произошедших с известными футболистами за последние десять лет.



Фред







Бразильский полузащитник, в настоящее время выступающий за "Манчестер Юнайтед", в бытность игроком донецкого "Шахтера" имел проблемы с антидопинговым агентством. В пробе спортсмена нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид, когда хавбек выступал за национальную сборную. После долгих разбирательств было решено, что Фред будет дисквалифицирован на год.



Роман Еременко







Футболист "Ростова" также попадал под жесткие санкции из-за употребления допинга. Финский полузащитник осенью 2016 года начинал свой третий сезон в составе ЦСКА. В октябре футболиста отстранили от игр на месяц. Случилось это после подозрительных результатов допинг-пробы Еременко, которую футболист сдал по окончанию матча группового этапа Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА. После месяца разбирательств был оглашен окончательный вердикт - два года дисквалификации. Вернулся на поле Роман в конце 2018 года, защищая цвета "Спартака". С 2019 года экс-игрок сборной Финляндии выступает за "Ростов".



Самир Насри







Насри когда-то рассматривался в роли того человека, который будет вести французский футбол к новым вершинам. Верили в Самира и в составе лондонского "Арсенала". Но свой потенциал полузащитник так и не раскрыл. В составе "Манчестер Сити" Самир был игроком ротации. Практически весь 2018 год футболист пропустил из-за дисквалификации.

В 2016 году Насри посещал одну из частных клиник Лос-Анджелеса (США), которая специализируется на витаминной терапии. Антидопинговое агентство всерьез заинтересовалось этим визитом француза, так как в некоторых случаях этот метод лечения используют для того, чтобы скрыть следы запрещенных препаратов. Отстоять интересы игрока юристам не удалось, как и внятно объяснить, с чем был связан визит в клинику двухлетней давности.

Насри сначала дисквалифицировали на полгода, но из-за апелляции со стороны адвокатов спортсмена процесс был заторможен. Апелляцию отклонили, по этой причине Насри остался без футбола не на шесть месяцев, а на календарный год. После возвращения на поле Насри играл за "Вест Хэм", а последним его клубом был бельгийский "Андерлехт". Сейчас 33-летний Самир является свободным агентом.



Андрей Беседин







24-летний нападающий киевского "Динамо" Беседин был дисквалифицирован на 12 месяцев в декабре прошлого года. Уже через месяц украинский форвард должен возобновить карьеру. В прошлом году после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мольде" Андрей не прошел допинг-контроль. В пробе были обнаружены запрещенные вещества. Как стало известно позднее, Беседин действительно принимал некоторые лекарства, а прописывал ему их клубный врач, которого сразу же отстранили от работы.



Александр Рыбка







Еще один случай из чемпионата Украины. В 2012 году за нарушение антидопинговых правил на два года был дисквалифицирован голкипер донецкого "Шахтера" Рыбка. В крови футболиста был обнаружен препарат фуросемид. Со слов вратаря, вещество оказалось в организме вместе с мочегонным препаратом, которое он использовал для похудения. Но ввиду того, что доказать это было невозможно, Рыбка получил жесткое наказание в виде двух лет дисквалификации. Более того, УЕФА отклонила все апелляции от футболиста. В 2014 году, отбыв бан, Александр вернулся в большой футбол в составе "Динамо". В настоящее время Рыбка выступает в чемпионате Азербайджана за "Сабаил".



Ранее заявление по проваленному Исламханом допинг-тесту сделали в КФФ.



Фото: Goal.com, Getty Images, AFP, Reuters, ФК "Динамо Киев"