Стал известен виновник в проваленном Исламханом допинг-тесте

Виновным в провальном в положительном тесте на допинг, который сдал капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, может быть врач клуба "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он выступает. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Возможно, что вина не на Батори, а на враче, забывшем добавить в свой отчет для АФК препарат, которым колол Исламхана", - пишет инсайдер.

Напомним, сегодня Vesti.kz сообщили, что Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов и ему грозит дисквалификация. Ранее стало известно, что он не прибудет в расположение сборной на матчи Лиги наций.

Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация