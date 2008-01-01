Зайнутдинов - колоссальная потеря для сборной Казахстана. Билеку придется сыграть в два форварда

Бахтиер Зайнутдинов из-за травмы, полученной в ЦСКА, не сможет помочь сборной Казахстана в ближайших матчах Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz кратко проанализировал, насколько велико влияние игрока на результаты команды Михала Билека и что будет делать тренер в связи с такой значимой потерей.



При Билеке полузащитник сыграл в семи официальных матчах, в четырех из них он забил, на этом в целом можно заканчивать аргументацию в пользу важности Зайнутдинова для сборной. Но если конкретизировать, Бахтиер - уникальный игрок для команды, в его умениях есть не только завершить момент, но и протащить мяч с центра поля, качественно работать при верховых мячах и навязать силовую борьбу практически любому оппоненту. Столь универсального игрока с таким количеством скиллов в сборной Казахстана сейчас просто нет.



Без Бахтиера сборной очень тяжело даются голы, если отбрасывать матч против Сан-Марино в 2019 году, в циклах к Евро-2020 и Лиги наций-2020/21, команда забила лишь три мяча в шести играх.



В целом креативных полузащитников в нынешнем созыве очень мало. Более того, Бауыржан Исламхан также точно пропустит игры с Черногорией, Албанией и Литвой.







Что делать Михалу Билеку в такой ситуации? Из созидателей в средней линии теперь есть лишь Владислав Васильев (8+6 по системе гол+пас в 26 матчах чемпионата Беларуси), Серикжан Мужиков (1+3 по системе гол+пас в 15 матчах КПЛ) и Максим Федин (12 матчей в КПЛ, ни одного результативного действия). Скорее всего, именно Васильеву дадут шанс в официальных матчах, игрок в неплохом тонусе и у него есть определенная нацеленность на ворота. Также Билеку, вероятно, придется задействовать сразу двух нападающих, легкого и вариативного Абата Аймбетова в паре с габаритным Алексеем Щеткиным.







Без Зайнутдинова и Исламхана огромное значение приобретут фланговые игроки. Они и без того были важной функцией в атакующих действиях сборной, но теперь Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев и Марат Быстров должны будут еще более активно участвовать в созидании.



Напомним, что 11 ноября сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с Черногорией, 15 ноября проведет официальный выездной матч против Албании, а 18 ноября завершит цикл в групповой стадии Лиги наций домашней игрой с Литвой.



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