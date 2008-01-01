"Когда порвал кресты, в клубе говорили: пускай платит сборная. А там, наоборот". Зайнутдинов - о травме и деньгах на операцию

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал о тяжелой травме в 17 лет, а также рассказа о том, как всей командой собирали ему деньги на операцию. Фрагмент интервью из официальной программки к матчу ЦСКА - "Ростов":

- У тебя самого в карьере был тяжелый период, когда ты получил серьезную травму колена.

- "Кресты" я, кстати, порвал тут, в России.

- На мемориале Гранаткина в Питере.

- Да, в 2015-м. Мне было семнадцать лет, и я поломался в первом же матче, против России-2. Манеж, искусственное покрытие, поле слишком мягкое. Был стык, я получил удар в колено сбоку, его заклинило. "Кресты" делал не где-нибудь в Германии, а у себя в Казахстане, в обычной больнице у простых врачей. Я был тогда в дубле "Тараза", ребята всей командой собирали мне деньги на операцию. Слава Богу, получилось удачно.

- Погоди. То есть из клуба никто ничем не помог?

- Нет, руководство сказало, что если поломался в сборной, пускай она и платит. А там, наоборот, отправляли в клуб.

- Ну, это классика.

- В итоге операция обошлась всего в 80 000 российских рублей. И видишь, как удачно все сложилось.

- Как не раскиснуть и не бросить все в семнадцать лет с тяжелейшей травмой?

- Я постоянно работал над собой, восстанавливался ежедневно по много часов. Это левая, моя рабочая нога. В тот момент на мне все поставили крест - мол, в таком молодом возрасте так поломаться… Но травма сделала меня гораздо сильнее в психологическом плане.