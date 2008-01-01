Без голов, без практики, без идей. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций

На этой неделе Михал Билек объявил
расширенный список сборной Казахстана
на матчи группового этапа Лиги наций-2020/21
. Корреспондент Vesti.kz
скептически анализирует состав команды, но отчасти понимает, в каких обстоятельствах находится чешский специалист.
Матчи с Албанией и Литвой - заключительные на этой стадии Лиги наций, а значит решающие для сборной. Но состояние команды по-прежнему вызывает опасения, при этом Казахстан может занять как первое место в группе (маловероятно), так и последнее (совсем не исключено).
На сей раз Билек добавил в состав капитана молодежной сборной Казахстана Мухаммеджана Сейсена
, а также вернул опытных Серикжана Мужикова
, Юрия Логвиненко
и Сергея Хижниченко
.
Беспокоит, что состояние основной обоймы игроков сборной может быть абсолютно разным. У Бахтиера Зайнутдинова
очень плотный график в ЦСКА - стабильно два матча в неделю, он игрок основы. А вот у Бауыржана Исламхана
сезон в ОАЭ только стартовал, он восстановился и сейчас ему снова предстоит уехать в сборную, по слухам, в "Аль-Айне" не в восторге от того, что Бауыржан отправится в Казахстан, но клуб никак на ситуацию повлиять не может.
С одной стороны, к Билеку сложно предъявлять претензии по выбору состава, потому что этот выбор у него сильно ограничен и он вызывает тех, кто более опытен и кто хоть как-то играет. Но вопросы все равно есть. В сборную, при нормальном клубном сезоне и более широком списке кадров в нынешнем состоянии, вряд ли бы попали Непогодов, Логвиненко и Хижниченко.
У Непогодова вообще нет игровой практики в "Астане", тем не менее он в списке. Но ладно, здесь Билек хотя бы сбалансировал вратарскую линию, вызвав молодого Сейсена.
Логвиненко вернулся в строй, но, например, его игра с "Кайратом" заслуживает критики и тут вопрос, как Юрий сможет сыграть с той же Албанией, если он не показал привычный уровень даже в условиях КПЛ?
Хижниченко - опять же решение на фоне отсутствия кадров, хотя все равно, лучше наигрывать более молодого (пусть и ершистого) Айбара Жаксылыкова
, чем вызывать форварда "Ордабасы", у которого два гола в 16 матчах КПЛ и непонятно, что он может дать сборной.
Кроме того, Билек продолжает безудержно верить в Исламбека Куата
, который в последние месяцы получает практику исключительно в сборной и при этом крепко сидит в запасе "Химок" - аутсайдера РПЛ!
К сожалению, у сборной есть сейчас только более-менее нормальный стартовый состав, а вот за ним, то есть в резерве - сплошные противоречия. Так и живем, у тренера - кризис идей, а у сборной - кризис кадров.