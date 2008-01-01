Без голов, без практики, без идей. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций

Михал Билек вернул несколько опытных игроков.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 19:07
На этой неделе Михал Билек объявил расширенный список сборной Казахстана на матчи группового этапа Лиги наций-2020/21. Корреспондент Vesti.kz скептически анализирует состав команды, но отчасти понимает, в каких обстоятельствах находится чешский специалист. 

Матчи с Албанией и Литвой - заключительные на этой стадии Лиги наций, а значит решающие для сборной. Но состояние команды по-прежнему вызывает опасения, при этом Казахстан может занять как первое место в группе (маловероятно), так и последнее (совсем не исключено). 

На сей раз Билек добавил в состав капитана молодежной сборной Казахстана Мухаммеджана Сейсена, а также вернул опытных Серикжана Мужикова, Юрия Логвиненко и Сергея Хижниченко.

Беспокоит, что состояние основной обоймы игроков сборной может быть абсолютно разным. У Бахтиера Зайнутдинова очень плотный график в ЦСКА - стабильно два матча в неделю, он игрок основы. А вот у Бауыржана Исламхана сезон в ОАЭ только стартовал, он восстановился и сейчас ему снова предстоит уехать в сборную, по слухам, в "Аль-Айне" не в восторге от того, что Бауыржан отправится в Казахстан, но клуб никак на ситуацию повлиять не может. 

С одной стороны, к Билеку сложно предъявлять претензии по выбору состава, потому что этот выбор у него сильно ограничен и он вызывает тех, кто более опытен и кто хоть как-то играет. Но вопросы все равно есть. В сборную, при нормальном клубном сезоне и более широком списке кадров в нынешнем состоянии, вряд ли бы попали Непогодов, Логвиненко и Хижниченко.

У Непогодова вообще нет игровой практики в "Астане", тем не менее он в списке. Но ладно, здесь Билек хотя бы сбалансировал вратарскую линию, вызвав молодого Сейсена.

Логвиненко вернулся в строй, но, например, его игра с "Кайратом" заслуживает критики и тут вопрос, как Юрий сможет сыграть с той же Албанией, если он не показал привычный уровень даже в условиях КПЛ?

Хижниченко - опять же решение на фоне отсутствия кадров, хотя все равно, лучше наигрывать более молодого (пусть и ершистого) Айбара Жаксылыкова, чем вызывать форварда "Ордабасы", у которого два гола в 16 матчах КПЛ и непонятно, что он может дать сборной. 

Кроме того, Билек продолжает безудержно верить в Исламбека Куата, который в последние месяцы получает практику исключительно в сборной и при этом крепко сидит в запасе "Химок" - аутсайдера РПЛ!

К сожалению, у сборной есть сейчас только более-менее нормальный стартовый состав, а вот за ним, то есть в резерве - сплошные противоречия. Так и живем, у тренера - кризис идей, а у сборной - кризис кадров.
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал Зайнутдинов Бахтиер Исламхан Бауыржан ЦСКА Аль-Айн ФК Футбол
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 19:07
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