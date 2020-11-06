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Без голов, без практики, без идей. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций

Михал Билек вернул несколько опытных игроков.

Без голов, без практики, без идей. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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На этой неделе Михал Билек объявил расширенный список сборной Казахстана на матчи группового этапа Лиги наций-2020/21. Корреспондент Vesti.kz скептически анализирует состав команды, но отчасти понимает, в каких обстоятельствах находится чешский специалист. 

Матчи с Албанией и Литвой - заключительные на этой стадии Лиги наций, а значит решающие для сборной. Но состояние команды по-прежнему вызывает опасения, при этом Казахстан может занять как первое место в группе (маловероятно), так и последнее (совсем не исключено). 

На сей раз Билек добавил в состав капитана молодежной сборной Казахстана Мухаммеджана Сейсена, а также вернул опытных Серикжана Мужикова, Юрия Логвиненко и Сергея Хижниченко.

Беспокоит, что состояние основной обоймы игроков сборной может быть абсолютно разным. У Бахтиера Зайнутдинова очень плотный график в ЦСКА - стабильно два матча в неделю, он игрок основы. А вот у Бауыржана Исламхана сезон в ОАЭ только стартовал, он восстановился и сейчас ему снова предстоит уехать в сборную, по слухам, в "Аль-Айне" не в восторге от того, что Бауыржан отправится в Казахстан, но клуб никак на ситуацию повлиять не может. 

С одной стороны, к Билеку сложно предъявлять претензии по выбору состава, потому что этот выбор у него сильно ограничен и он вызывает тех, кто более опытен и кто хоть как-то играет. Но вопросы все равно есть. В сборную, при нормальном клубном сезоне и более широком списке кадров в нынешнем состоянии, вряд ли бы попали Непогодов, Логвиненко и Хижниченко.

У Непогодова вообще нет игровой практики в "Астане", тем не менее он в списке. Но ладно, здесь Билек хотя бы сбалансировал вратарскую линию, вызвав молодого Сейсена.

Логвиненко вернулся в строй, но, например, его игра с "Кайратом" заслуживает критики и тут вопрос, как Юрий сможет сыграть с той же Албанией, если он не показал привычный уровень даже в условиях КПЛ?

Хижниченко - опять же решение на фоне отсутствия кадров, хотя все равно, лучше наигрывать более молодого (пусть и ершистого) Айбара Жаксылыкова, чем вызывать форварда "Ордабасы", у которого два гола в 16 матчах КПЛ и непонятно, что он может дать сборной. 

Кроме того, Билек продолжает безудержно верить в Исламбека Куата, который в последние месяцы получает практику исключительно в сборной и при этом крепко сидит в запасе "Химок" - аутсайдера РПЛ!

К сожалению, у сборной есть сейчас только более-менее нормальный стартовый состав, а вот за ним, то есть в резерве - сплошные противоречия. Так и живем, у тренера - кризис идей, а у сборной - кризис кадров.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал Зайнутдинов Бахтиер Исламхан Бауыржан ЦСКА Аль-Айн ФК Футбол

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