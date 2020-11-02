ЦСКА с Зайнутдиновым вышел в лидеры, а "Ахмат" с Быстровым дожал участника ЛЧ. Как сыграли казахстанцы в 13-м туре РПЛ

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Бахтиер Зайнутдинов выходит с ЦСКА на первое место, а Марат Быстров помогает "Ахмату" одолеть "Краснодар". Корреспондент Vesti.kz кратко рецензирует игру футболистов сборной Казахстана в минувшем туре чемпионата России.
У ЦСКА по-прежнему достаточно интенсивный график, где игры чемпионата России чередуются с матчами в Лиге Европы. Тем менее позиция Зайнутдинова пока вообще никак не ротируется, казахстанец постоянно в основе и почти всегда играет все 90 минут. Московский клуб одержал очередную, хоть и не самую простую победу над "Ротором". Зайнутдинов заработал оценку 7,2 от Whoscored, примерно на таком же уровне отыграла вся его команда. Нельзя не отметить, что ЦСКА теперь возглавил таблицу РПЛ, но уже в ближайший четверг им стоит улучшить результаты в Лиге Европы - "армейцам" необходимо побеждать "Фейеноорд".
К сожалению, казахстанец второй матч подряд оказывается на скамейке "Ахмата". Талалаева устраивает, как на флангах обороны и полузащиты играют Мирослав Богосовац, Максим Ненахов и Евгений Харин, не говоря уже о Бернарде Берише, который является лидером команды. Тем не менее Марат все-таки вышел на поле во втором тайме, заменив как раз Беришу. "Ахмат" уверенно выиграл у "Краснодара" (к слову, участника Лиги чемпионов) и вновь показал себя одной из самых тренерских и агрессивных команд лиги.
И вновь с огромной долей разочарования вынуждены констатировать, что нет никаких предпосылок к возвращению постоянной игровой практики в клубах РПЛ у еще двух казахстанцев: Бахтияров и Куат появились лишь в заявках "Сочи" и "Химок" соответственно, но на поле так и не вышли.
В текущем сезоне Акмаль провел лишь один матч в РПЛ, тогда как Исламбек занес себе в актив четыре игры.
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