Стабильность Зайнутдинова, конкуренция для Куата и неудача Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 11 туре РПЛ

Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров после тяжелых матчей в сборной провели не менее сложные игры за свои клубы, а вот Исламбек Куат и Акмаль Бахтияров остались вне внимания в рамках РПЛ. Корреспондент Vesti.kz представляет обзор выступлений казахстанских игроков по итогам 11-го тура чемпионата России.



Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 3:1 "Динамо"



Травма Георгия Щенникова вновь вынудила Виктора Гончаренко поставить на позицию левого защитника Зайнутдинова. Но казахстанец традиционно ответственно воспринял эту роль, которая ему уже знакома.



Умение надежно и продуктивно работать на фланге позволило ЦСКА не только быть спокойным в обороне, но и ожидать опасности в атаке при подключениях Бахтиера.

22-летний хавбек выдал блестящий с точки зрения объема работы матч и заслужил похвалу не только от партнеров, но и от комментаторов, экспертов. В частности, Георгий Черданцев уже заявил, что на данный момент именно Зайнутдинов является самым эффективным приобретением московского клуба в минувшее трансферное окно.



Помимо в целом уверенной победы над "Динамо", отметим, что именно за фол на Бахтиере соперник остался в меньшинстве.







Марат Быстров, "Ростов" 3:0 "Ахмат"



У Быстрова, как у остальных наших сборников, был крайне непростой календарь, ведь после двух игр в Лиге наций игроки, только вернувшись в клубы, практически без подготовки выходят в своих чемпионатах. Кроме того, у Марата очень энергозатратная позиция в "Ахмате". В целом не самый удачный матч, как для казахстанца, так и для команды Андрея Талалаева. Причем тут повлиял именно фактор удачи, поскольку в плане качества игры "Ахмат" выглядел даже лучше "Ростова", что признал тренер дончан Виталий Кафанов.



Статистически Быстров выдал нормальный матч, Whoscored дал ему оценку 6,7 (третий по полезности в команде), но вряд ли сам Марат доволен индивидуальными показателями при таком результате.







Исламбек Куат, "Химки" 2:3 "Спартак"



Как и прогнозировалось, с приходом нового тренера и усиления центральной оси у Куата возникли трудности с игровой практикой в "Химках". Теперь в подмосковном клубе сразу три опытных центральных полузащитника с российским паспортом - Александр Трошечкин, Денис Глушаков и Павел Могилевец. Все они только умеют выполнять оборонительную работу, но и качественно действует при развитии атак. В зажигательном матче со "Спартаком" Куат так и не появился на поле и, возможно, теперь он станет лишь функцией для ротации состава.







Акмаль Бахтияров, "Зенит" 3:1 "Сочи"



Игрок молодежной сборной Казахстана Бахтияров вновь не попал в заявку "Сочи" и это довольно странно, учитывая, что в той же "молодежке" он провел две встречи в отборе Евро-2021.



