"Омиртаев и Орынбасар будут наказаны". Кулшинбаев - о поражениях "молодежки", дефиците полузащитников и Бахтиярове

Тренер подвел предварительные итоги отбора к Евро-2021.

Фото: КФФ©
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Сегодня 14:15
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал, о причинах поражения от Северной Македонии и Испании, реакции Акмаля Бахтиярова на раннюю замену и жестком разговоре с Оралханом Омиртаевым. Также он отметил, кто из игроков нынешнего поколения может попасть в национальную сборную.

0:18 - "Ребята приезжают из клубов на плохом эмоциональном фоне" 

5:05 - "Я рассчитывал набрать шесть очков в четырех матчах" 

7:25 - "Испания забила бы больше, играй мы в пять защитников" 

8:45 - "Астанов должен был играть вместо Бахтиярова" 

10:20 - "Бахтияров был обижен после замены в первом тайме, но..."

11:07 - "У нас очень мало центральных полузащитников" 

13:55 - "Я "напихал" Омиртаеву после матча с Северной Македонией"

17:30 - "Вратари дойдут до главной сборной" 



Напомним, молодежная сборная Казахстана в отборочном цикле Евро-2021 набрала десять очков после девяти матчей и занимает четвертое место в группе. Заключительную игру в цикле команда Кулшинбаева проведет 17 ноября. 
Метки:
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Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 14:15
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