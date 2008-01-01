"Омиртаев и Орынбасар будут наказаны". Кулшинбаев - о поражениях "молодежки", дефиците полузащитников и Бахтиярове

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев
в интервью Youtube-каналу Vesti.kz
рассказал, о причинах поражения от Северной Македонии и Испании, реакции Акмаля Бахтиярова
на раннюю замену и жестком разговоре с Оралханом Омиртаевым
. Также он отметил, кто из игроков нынешнего поколения может попасть в национальную сборную.
0:18 - "Ребята приезжают из клубов на плохом эмоциональном фоне"
5:05 - "Я рассчитывал набрать шесть очков в четырех матчах"
7:25 - "Испания забила бы больше, играй мы в пять защитников"
8:45 - "Астанов должен был играть вместо Бахтиярова"
10:20 - "Бахтияров был обижен после замены в первом тайме, но..."
11:07 - "У нас очень мало центральных полузащитников"
13:55 - "Я "напихал" Омиртаеву после матча с Северной Македонией"
17:30 - "Вратари дойдут до главной сборной"
Напомним, молодежная сборная Казахстана в отборочном цикле Евро-2021 набрала десять очков после девяти матчей и занимает четвертое место в группе. Заключительную игру в цикле команда Кулшинбаева проведет 17 ноября.