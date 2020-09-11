"Больше 30 миллионов долларов". Во сколько реально обошлось строительство стадиона в Туркестане и кто на нем будет играть

Алишер Абдулин

В Управлении физической культуры и спорта Туркестанской области назвали реальную сумму, затраченную на строительство нового стадиона в Туркестане. Также корреспонденту Vesti.kz озвучили детали лицензирования объекта и сертификации футбольного поля и рассказали, будут ли там проводиться матчи казахстанской премьер-лиги.

Так, ранее в СМИ называлась сумма в 31,5 миллиона долларов, которая якобы была потрачена на строительство спортивного объекта. В управлении эту цифру не подтвердили - она оказалась больше.

"Стоимость строительства "Стадиона на 7000 мест в городе Туркестан, Туркестанской области" составила 16 миллиардов 723 миллиона 241 тысячу 778 тенге, заказчик АО "Самрук-Қазына", - сообщили в управлении облспорта на запрос редакции.

Отметим, что по текущему курсу валют, установленному Национальным банком Казахстана, данная сумма в пересчете на иностранную валюту составляет более 39 миллионов долларов.







Кроме того, в организации подчеркнули, что сроки строительства арены были соблюдены.

"В настоящее время ведется работа, согласно постановлению акимата Туркестанской области №181 от 11.09.2020 года "О заключении договора дарения" по принятию в областную коммунальную собственность. Объект введен в эксплуатацию 31 августа 2020 года", - отметили там.



Что касается лицензирования стадиона по стандартам ФИФА и УЕФА, дающего право на проведение международных матчей, в управлении облспорта заявили следующее: "Стандарты лицензирования ФИФА и УЕФА и сертификацию поля дает Федерация футбола Республики Казахстан. На данный момент документы для лицензирования не отправлены".

Также в спортивном ведомстве добавили, что в случае выхода ФК "Кыран", выступающего в первой лиге, в КПЛ, домашние игры клуба в сезоне-2021 будут проходить на этом стадионе.



Под матчи УЕФА и ФИФА? В КФФ рассказали о перспективах нового стадиона в Туркестане и его лицензировании



Фото: skcn.kz©