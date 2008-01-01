Футболист молодежной сборной Казахстана из российского клуба заболел коронавирусом

Полузащитник российского клуба "Чайка" и молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz. Вероятно, игрок пропустил игры в клубе и "молодежке" именно по этой причине.



В конце сентября российские СМИ сообщали, что у нескольких игроков "Чайки" подтвердился COVID-19. Как раз с того периода Оразов пропустил три игры своего клуба, хотя в двух из них он не мог играть по причине дисквалификации, полученной после матча с "Велесом".



Оразов был в изначальном списке молодежной сборной Казахстана на матчи отборочного цикла Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, однако в команду так и не прибыл.



22-летний полузащитник провел четыре матча за "Чайку" в нынешнем сезоне ФНЛ. Ранее он подписал контракт с российской командой по схеме "2+1".



Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.



