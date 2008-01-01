Алип и другие. Почему "Кайрат" упустил целое поколение игроков из своей академии

"Кайрат"
, обладая самой масштабной академией в стране, вырастил сразу несколько игроков для основы, но их карьеры вдруг повернули куда-то не туда. Корреспондент Vesti.kz
рассуждает на тему того, почему клуб и его некоторые воспитанники не превратились в один крепкий союз.
Пару лет назад Кайрат Боранбаев
объявил о смене курса и доверии к молодым игрокам и собственным воспитанникам. На тот момент к основе подобрались сразу несколько молодых ребят примерно одного возраста в лице Нуралы Алипа
, Вячеслава Швырева
, Акмаля Бахтиярова
и Рамазана Оразова
. Все они могли стать олицетворением нового "Кайрата", первым массовым и действительно талантливым поколением в клубе.
Но к 2020 году стабильным игроком основы стал лишь Нуралы Алип. Центральный защитник оказался совершенно не подвержен внешним факторам, будучи сконцентрированным только на футболе.
У Оразова, Бахтиярова и Швырева получилось несколько иначе. У игроков появились агенты, амбиции повысились во всех отношениях. Мы не можем быть объективными в историях с громким уходом футболистов из "Кайрата", виноват клуб или игрок? Сложно ответить и, судя по словам с обеих сторон, а также исходя из судебных разбирательств, очевидно, что каждый считает свои действия правильными.
Только вот "Кайрат" вместо красивой истории из целого блока потенциально классных футболистов получил лишь одного Алипа. А что другие?
Швырев играет за "Кайрат-Жастар", но кажется мало кто верит, что его вернут в основу. Оразов и Бахтияров вовсе уехали из страны. Решение похвальное, тем более клубы в России им действительно нашли неплохие. Только вот Бахтияров пока мучается с травмами и почти не играет за "Сочи", а Оразову прежде чем добраться до "Чайки" из ФНЛ пришлось поиграть в Латвии, хотя, опять же, в "Даугавпилсе" Рамазан пробыл совсем немного.
Конечно, у всех перечисленных игроков еще есть время и возможности реализовать свой потенциал, но кажется, что более планомерным и правильным был бы их полноценный старт в "Кайрате". А в итоге получается так, что клуб берет казахстанских игроков из других команд и, в какой-то степени, работа академии с определенным возрастом прошла практически бесследно именно для "Кайрата", а ведь это было главной целью, которую публично декларировал патрон алматинского клуба.
Фото: ФК "Кайрат"©