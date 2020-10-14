Отсутствие контригры и разочарование. Как казахстанская "молодежка" без шансов проиграла Испании в отборе на Евро-2021

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Несмотря на наличие центральных защитников, старший тренер нашей "молодежки" предпочел сыграть в более классическом варианте в четыре игрока обороны в линию, а также насытил центр поля. Чуть более креативный Еркебулан Сейдахмет расположился на левом фланге, а Лев Скворцов с навыками линейного игрока действовал справа в полузащите.
В первом тайме Испания играла достаточно монотонно, часто меняла направление атак, но вскрыть соперника в финальной трети не могла. Именно из-за этого повысилось количество ударов из-за штрафной, которые впрочем оказались не слишком опасны.
При этом, с нашей стороны контригры, к сожалению, практически не было. Единственному нападающему Рамазану Каримову было трудно в одиночку зацепиться за мяч, центральные полузащитники редко выходили на чужую половину поля, а фланги зачастую были без мяча или же быстро его теряли.
В перерыве наставник испанцев Луис де ла Фуэнте произвел две замены для усиления атаки. В частности, он убрал левого защитника (в эту позицию опустился Марк Кукурелья) и выпустил вингера Педри, а также добавил еще одного нападающего Дани Гомеса вместо полузащитника Рики Пуча.
Давление со стороны Испании повысилось, Казахстан играл все ниже, но первый гол пришел со стандарта. Необязательный фол на фланге с нашей стороны позволил испанцам реализовать штрафной и вскрыть игру.
Дальше вышедший Дани Гомес довел дело до разгрома и в целом логичного результата. Статистика матча указывает, насколько доминирующим было преимущество испанцев, в частности при ударах по воротам хозяева нанесли 29 ударов, гости всего два (ни одного в створ).
Да, у казахстанцев были большие потери в составе (восемь игроков), да, это Испания, но все-таки сложно смотреть на такой односторонний футбол, где невозможно выделить даже одного игрока из нашей команды.
В ноябре молодежная сборная Казахстана завершит отборочный цикл домашним матчем с Фарерскими островами и, в случае победы или ничьи обеспечит себе четвертое место в группе. С точки зрения набора очков это неплохая кампания для "молодежки", но еще вчера мы мечтали о втором месте в группе, а уже сегодня на фоне матча с Испанией есть ощущение, что никакого прогресса снова нет.