"Бейсебеков расстреливает Покатилова - это смешно". Алиев - об игре сборной Казахстана, Зайнутдинове и Билеке

Тренер проанализировал матч с Албанией и ошибки казахстанцев.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 10:47
В рамках интервью YouTube-каналу Vesti.kz казахстанский тренер Али Алиев разобрал прошедший матч между сборными Казахстана и Албании (0:0) по футболу в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций.

В частности, специалист ответил, почему Бахтиер Зайнутдинов лучший игрок сборной, уволят ли Михала Билека и какое место займет наша команда в группе Лиги наций.

00:09 - Что понравилось и не понравилось в игре сборной?

03:42 - Займем ли мы первое место? 

04:24 -  Уволят ли Билека? 

06:17 - Исламхан и Зайнутдинов - сила? 

07:07 - Почему игроки продолжают допускать нелепые ошибки? 

08:16 - Кто лучший игрок матча? 



Напомним, что в ночь с 14 на 15 октября в 00:45 по времени Нур-Султана сборная Казахстана сыграет четвертый матч группового этапа Лиги наций против команды Беларуси.
Метки:
Сборная РК по футболу КПЛ-2020 Билек Михал Лига наций Исламхан Бауыржан Зайнутдинов Бахтиер Албания Аль-Айн ФК ЦСКА
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 10:47
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