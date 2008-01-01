"Бейсебеков расстреливает Покатилова - это смешно". Алиев - об игре сборной Казахстана, Зайнутдинове и Билеке

В рамках интервью YouTube-каналу Vesti.kz
казахстанский тренер Али Алиев
разобрал прошедший матч между сборными Казахстана
и Албании (0:0) по футболу в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций
.
В частности, специалист ответил, почему Бахтиер Зайнутдинов
лучший игрок сборной, уволят ли Михала Билека
и какое место займет наша команда в группе Лиги наций.
00:09 - Что понравилось и не понравилось в игре сборной?
03:42 - Займем ли мы первое место?
04:24 - Уволят ли Билека?
06:17 - Исламхан и Зайнутдинов - сила?
07:07 - Почему игроки продолжают допускать нелепые ошибки?
08:16 - Кто лучший игрок матча?
Напомним, что в ночь с 14 на 15 октября в 00:45 по времени Нур-Султана сборная Казахстана сыграет четвертый матч группового этапа Лиги наций против команды Беларуси.