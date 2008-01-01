Ничья и потеря лидерства в группе Лиги наций. Прогноз Vesti.kz на матч Беларусь - Казахстан

Реванша за поражение в Алматы не будет.

Фото: КФФ©
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Сегодня 18:01
В четвертом матче группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 сборная Казахстана по футболу сыграет на выезде против сборной Беларуси. Корреспондент Vesti.kz коротко проанализировал состояние команд и предсказал возможный результат в предстоящей игре. 

Беларусь - Казахстан, в ночь с 14 на 15 октября (начало игры - 00:45 по времени Нур-Султана), четвертый тур группового этапа Лиги наций-2020/21. Прогноз редакции - 1:1.

Матч с Албанией стал достаточно противоречивым, поскольку в целом положительный результат контрастирует с наполнением игры, которую показала команда Михала Билека. Крайне слабый футбол в атаке и вновь не избежавшая грубых ошибок оборонительная линия не позволяют с открытым оптимизмом смотреть на выездной матч с Беларусью. И все это происходит на фоне больших кадровых проблем: еще недавно у нас были три равноценных игрока на позицию левого защитника, но уже сейчас, в конкретном матче с Беларусью, не смогут помочь сборной Гафуржан Суюмбаев, Дмитрий Шомко и Ян Вороговский. Кроме того, есть ключевая потеря в середине поля в лице Бауыржана Исламхана.

Сентябрьские встречи показали, что нашей команде очень тяжело провести два равноценных по качеству матча за короткий отрезок в одном и том же составе. Сейчас маневра для ротации у Билека еще меньше, разве что дать полноценный шанс двух новичкам - Владиславу Васильеву и Айбару Жаксылыкову

У белорусов есть свои сложности, они проиграли, возможно, главный матч в современной истории сборной Грузии в матче за выход на чемпионат Европы. Потом съездили в Литву, пропустили там два мяча, но все-таки сыграли вничью. Возможно, моральное и физическое состояние сборной Беларуси уже не совсем  оптимально. Но у белорусов, похоже, набрал форму форвард "Локомотива" Виталий Лисакович, в Литве он оформил гол+пас и выглядит по-настоящему опасно для нашей обороны. Тем не менее, у нас тоже есть надежда в атаке - это Бахтиер Зайнутдинов, который, как правило, в каждом отрезке вызова за сборную отмечается хотя бы одним голевым действием. 

Не исключено, что это будет такая же вязкая и сложная игра, какая прошла в Алматы, но сейчас сборная Казахстана просто не должна допускать глупых ошибок и тогда приемлемый результат будет достигнут. 

Выездная ничья - стратегически неплохой исход, но в случае победы Албании над Литвой мы лишимся лидерства в группе, пусть и формального. 
Метки:
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Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 18:01
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