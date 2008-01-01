"Мы могли выиграть 3:0". Вратарь сборной Албании - о матче с Казахстаном и проблеме с реализацией

Вратарь сборной Албании Этрит Бериша
рассказал о своих впечатлениях от игры с Казахстаном в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz
. В частности, он выделил фактор, который помешал его команде одержать победу.
"Да, у меня было столкновение в начале игры, но там ничего серьезного. Я счастлив, что мы сыграли хороший матч, мы могли выиграть 3:0 и создали много моментов.
Мы были достаточно упорны и создавали давление, но и в защите сыграли отлично, игроки обороны давали импульс атаке. Единственное, чего нам не хватило, - реализация", - отметил Бериша.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.