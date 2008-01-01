"Мы могли выиграть 3:0". Вратарь сборной Албании - о матче с Казахстаном и проблеме с реализацией

Его команде не удается забить второй матч подряд.

Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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11 октября 22:01
Вратарь сборной Албании Этрит Бериша рассказал о своих впечатлениях от игры с Казахстаном в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, он выделил фактор, который помешал его команде одержать победу.  

"Да, у меня было столкновение в начале игры, но там ничего серьезного. Я счастлив, что мы сыграли хороший матч, мы могли выиграть 3:0 и создали много моментов.

Мы были достаточно упорны и создавали давление, но и в защите сыграли отлично, игроки обороны давали импульс атаке. Единственное, чего нам не хватило, - реализация", - отметил Бериша. 

После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе. 
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Казахстан(футбол)
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11 октября 22:01
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