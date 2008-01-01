"Соперник создал нам сложности". Тренер сборной Албании - о матче с Казахстаном и претензиях к судейству

Главный тренер сборной Албании Эдоардо Рея
прокомментировал итоги встречи с Казахстаном в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Итальянский специалист отметил, что доволен качеством игры своей команды
- Вы много разговаривали с судьей, каковы были ваши претензии?
- Нет, все нормально. У них бывают ошибки, просто до игры я был взволнован, поскольку ранее этот судья показал 12 желтых в одном матче, я переживал за этот момент.
- Вы сыграли против всех соперников в группе, какая из команд вам показалась самой интересной?
- Да, команда Казахстана создала нам некоторые сложности, но мне понравилось, как мы сыграли. Все команды в нашей группе примерно одного уровня, но выиграет группу та, которая будет лучше готова физически.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.