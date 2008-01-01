"Выделил бы капитана вашей сборной, он один из лидеров". Игрок сборной Албании - о Казахстане, Исламхане и статусе фаворита

Вратарь сборной Албании по футболу Этрит Бериша высказал свое мнение о команде Казахстана и отметил, что его команда остается фаворитом в группе Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также он выделил в составе казахстанской команды Бауыржана Исламхана.



"У меня нет много информации, но я знаю, что в Казахстане есть хорошие команды. Прежде всего "Астана", которая играет в Лиге Европы. Мы хорошо подготовлены к этому сопернику, знаем, что у Казахстана очень хорошая атака.



На мой взгляд, Албания остается фаворитом группы, но игра против Литвы показала, что все соперники в квартете достаточно крепкие, поэтому мы должны доказывать свой статус фаворита. Мы должны сделать разницу в группе в ближайших матчах.



Игроки сборной Казахстана? Как я уже говорил, я видел атакующих футболистов, отметил бы вашего капитана, видно, что он один из лидеров. Соперник очень опасен при выходе в контратаки. Также оборонительные игроки, отметил бы их рост, думаю, они опасны при подключениях", - заявил Бериша на пресс-конференции.



Напомним, 11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября - на выезде против Беларуси. Турнирное положение казахстанцев после двух туров в Лиге наций-2020/21 можно посмотреть по следующей ссылке