"У соперника не слишком быстрые защитники". Тренер сборной Албании - о слабостях команды Казахстана и шансах на победу

Главный тренер сборной Албании по футболу Эдоардо Рея высказал свое мнение перед матчем с Казахстаном в рамках Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также он выделил преимущества и недостатки команды Михала Билека.



- Вы наверняка изучали сборную Казахстана, какие слабые и сильные стороны отметили бы в этой команде?



- Очень хорошо организована, особенно в обороне. Много играют флангами, используют схему 3-4-3, команда готова физически и оснащена технически. Мы опасаемся их игры флангами. Также бы отметил Исламхана, который связывает всю игру команды.



Они играют при обороне в пять защитников, плюс четыре полузащитника, то есть хорошо закрывают зоны, но там не совсем быстрые защитники. Мы надеемся, что наши фланги смогут вскрывать их именно в этих зонах.



- Для вас только победа над Казахстаном будет являться положительным результатом?



- Очень важно, чтобы команда сыграла качественно. Мы не хотим проигрывать, мы должны выигрывать, потому что, как ранее было отмечено, мы уже потеряли очки и мы являемся фаворитами группы.



Напомним, 11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября - на выезде против Беларуси. Турнирное положение казахстанцев после двух туров в Лиге наций-2020/21 можно посмотреть по следующей ссылке.