"У меня нет с ним конфликта". Билек - об отсутствии Шомко, возвращении Исламхана, проблемах Жукова и матче с Албанией

Главный тренер сборной Казахстана выступил на пресс-конференции.

Фото: КФФ©
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Сегодня 17:20

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек перед матчем с Албанией в рамках Лиги наций рассказал о состоянии Бауыржана Исламхана, прокомментировал отсутствие Дмитрия Шомко и высказался о новичках команды, сообщает корреспондент Vesti.kz

На предматчевой пресс-конференции чешский специалист отметил, что в команде присутствует конкуренция. 

- Михал, есть потери в обороне, вы испытываете дефицит на этой позиции? 

- В защите у нас много игроков, присутствует конкуренция, на этих позициях хватает игроков. 

- Как вы отнеслись к переходу Зайнутдинова в ЦСКА? 

- Отличный клуб, я видел несколько его матчей, это очень хорошо для сборной, что он перешел в ЦСКА. Он разнообразный футболист, который может играть на разных позициях. 

- Михал, расскажите, каково состояние Бауыржана Исламхана? 

- После завтрашней разминки станет ясно, будет он играть или нет. 

- Абсолютно понятно, почему сейчас в основном списке нет Дмитрия Шомко, у него была травма, он только восстановился, но почему вы убрали его из списка на сентябрьские матчи? Есть ли между вами конфликт? 

- Мне не понравилось, как он сыграл в последнем матче КПЛ тогда, и плюс у нас есть конкуренция на этой позиции - Досмагамбетов и Суюмбаев хорошо играют. У меня нет конфликта с Шомко. Есть ли у него со мной? Спросите у Дмитрия. 

- Жуков и Меркель вне сборной, есть ли информация по ним?

- Я не знаю. что сказать, у них есть проблемы, о которых я уже говорил. Я не знаю, могут ли они играть. Я хотел бы их видеть, это хорошие игроки. 

- Дадите ли вы шанс двум новичкам сборной Владиславу Васильеву и Айбару Жаксылыкову в предстоящих матчах? 

- Завтра увидим. Айбар - молодой игрок, надо, чтобы он чуть больше выступал за свой клуб, он быстрый, забивной нападающий. Васильев тоже хорошо играет, у него есть практика в клубе, поэтому мы его вызвали. 

- Состав сборной Албании без очень важных игроков из сильных европейских чемпионатов. Это увеличивает шансы Казахстана на положительный результат? 

- Мы хотим добиться лучшего результата, в прошлый раз мы проиграли здесь, но сейчас на тренировках я увидел хорошую команду. 

Напомним, 11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября - на выезде против Беларуси. Турнирное положение казахстанцев после двух туров в Лиге наций-2020/21 можно посмотреть по следующей ссылке.

Метки:
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Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 17:20
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