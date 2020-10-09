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Похвала от легенд, совет "Краснодару" и один из героев тура РПЛ. Как Зайнутдинов получает признание в ЦСКА

Он уже отметился дебютным голом за московский клуб.

Похвала от легенд, совет "Краснодару" и один из героев тура РПЛ. Как Зайнутдинов получает признание в ЦСКА
Фото: premierliga.ru©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов перед международной паузой провел вдохновенный матч за ЦСКА и наконец привлек внимание специалистов и российских СМИ. Корреспондент Vesti.kz собрал впечатления от игры казахстанца за период выступления в московском клубе. 

Тактическое разнообразие и востребованность 


В подкасте "Дешифратор" бывший аналитик сборной Казахстана Евгений Шевелев, ныне работающий в клубе "Сочи", неожиданно признался, что Зайнутдинов пригодился бы другому топ-клубу РПЛ: 

"Зайнутдинов один из тех новичков, который постоянно играет за ЦСКА, но мне кажется, его должен был купить "Краснодар", чтобы использовать в качестве современного левого защитника". 

В рамках этого же проекта тактический автор РПЛ Александр Дорский указал на универсальность полузащитника сборной Казахстана

"Так выходит, что в каждом матче ЦСКА ты не понимаешь, где будет играть Зайнутдинов, когда тебе дают стартовый протокол. В матче с "Уралом", опять же, было непонятно, где сыграют Бахтиер и Тикнизян". 



Признание от легенд российского футбола 

Известный российский игрок, а ныне тренер Игорь Шалимов также остался впечатлен игрой казахстанца и даже включил его в свою символическую сборную по итогам тура. Также экс-тренер "Краснодара" и "Ахмата" в рамках интервью для канала "Футбольный Биги" выделил следующее в игре Бахтиера:

"Зайнутдинов хорошо заменил Щенникова, но он более атакующий игрок, по матчу с "Уралом" его можно выделить. Он мне понравился, ЦСКА играл в меньшинстве, но вырвали победу". 

Также 22-летний хавбек оказался в команде тура по версии бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева, составленной для championat.com:

"Зайнутдинов провел отличный матч с "Уралом". Он вышел на позиции левого защитника, здорово играл в защите, но еще лучше подключался к атакам. Создавал остроту и забил гол". 

Отметим, что визуальные впечатления  специалистов были подкреплены оценками от таких статистических порталов, как Opta, Whoscored и Sofascore, во всех версиях Зайнутдинов вошел в символические сборные. 



Лучшая адаптация среди всех новичков, ожидание Лиги Европы 

Изначально в российских медиа среди всех новобранцев ЦСКА о трансфере Зайнутдинова говорили меньше всего. Небольшая цена, скромный парень, скорее всего берут для ротации - примерно такая риторика была в отношении казахстанца. Однако именно он сразу же стал неотъемлемой частью стартовой обоймы команды Виктора Гончаренко. Умение сыграть на многих позициях, работоспособность, четкая реализация тактических идей - все это помогло Бахтиеру быстро адаптироваться в ЦСКА. 

Но дальше казахстанца ждет еще более интересное испытание - групповой этап Лиги Европы. Он уже знает, что это такое, но всегда интересно смотреть на игрока сборной Казахстана именно в условиях серьезного международного турнира. Загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсберг" - это те соперники, с которыми можно заявить о себе уже в западной Европе.     

Фото: premierliga.ru©

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России

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