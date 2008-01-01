"Приоритет - игра за рубежом". Дебютант сборной Казахстана - о контракте с "Жетысу", предложениях из КПЛ и Левандовски

Новобранец сборной Казахстана по футболу Айбар Жаксылыков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, каким был его первый разговор с главным тренером команды Михалом Билеком, на кого из звездных нападающих он ориентируется и где хочет продолжить карьеру в будущем. 23-летний игрок является воспитанником ФК "Жетысу".



- Айбар, был ли у вас уже разговор с Билеком, говорил ли он о функциях форварда в сборной?



- Да, был разговор, тренер спросил, на какой позиции я себя хорошо чувствую - центрфорвард или на одном из флангов. Также рассказал кое-какие нюансы по игре.



- Есть ли в мировом футболе нападающий, с которого вы берете пример?



- Среди мировых форвардов - Роберт Левандовски, который каждый год забивает по 30-40 мячей.



- Какие лично у вас ожидания от матчей с Албанией и Беларусью? Способна ли команда набрать шесть очков?



- Думаю, да, команда способна набрать максимум, если выполним тренерскую установку на сто процентов.



- Недавно Али Алиев сказал, что вы легко могли бы заменить Эсеолу в "Кайрате", как считаете, готовы ли к следующему шагу в клубной карьере и были ли предложения от больших казахстанских команд?



- Да, в Казахстане были предложения в том году, но у меня действующий контракт с "Жетысу" до 2021 года. И еще для меня приоритет - игра за рубежом, хочу проявить себя там.



- Раньше вас не вызывали в сборную ни на юношеском, ни на молодежном уровне. Расскажите, что помогло раскрыться? Может быть, повлиял Дмитрий Огай?



- Да, вы правы, раньше меня не вызывали, но это футбол, никогда не надо сдаваться, надо продолжать работать и еще раз работать. Заслуга Дмитрия Алексеевича, конечно, есть, я благодарен ему за предоставленную возможность проявить себя.



- Уже не раз вы говорили, что нацелены играть в Европе, был ли уже шанс уехать и в каком чемпионате хотелось бы оказаться?



- Шансов уехать пока не было, а по чемпионату я даже не знаю.



Напомним, что Жаксылыков впервые получил вызов в сборную Казахстана на ближайшие матчи Лиги наций против Албании и Беларуси. В нынешнем сезоне КПЛ 23-летний нападающий забил за "Жетысу" два гола в десяти матчах, в прошлом году на его счету было шесть голов в 24 играх.