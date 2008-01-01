19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от "Ромы", "Бетиса" и "Спортинга"

Казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
рассказал, какие предложения он получал до подписания контракта с испанским клубом "Побленсе"
. 19-летний игрок молодежной сборной Казахстана является воспитанником карагандинского "Шахтера"
.
"Из тех предложений, которые я видел в письменном виде и те, с которыми общался лично, могу сказать, а остальные надо уточнять у агентов. Они отсеивали, выбирали и до меня доходило не все.
Летом 2019 года были "Рома" и "Торино", польский клуб "Термалика" и словацкая "Нитра". Осенью того же года - испанские "Бетис Б" и "Херена", также приглашали на просмотр португальские "Спортинг" (U-19), "Брага Б" и латвийская "Валмиера"
В январе 2020 года выходили белорусский БАТЭ и хорватский "Хайдук", а также "Смолевичи" (Беларусь) и "Локомотив Пловдив" (Болгария). Это то, что я видел и с кем общался. Остальное надо уточнять у агентов.
Касательно "Штутгарта" и немецких скаутов. Они не только меня просматривали. Насколько я знаю, это был проект агентства, с которым я сотрудничаю по поднятию имиджа казахстанского футбола, и они выбрали четверых футболистов для трудоустройства в топ-чемпионаты", - отметил 19-летний игрок.
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Напомним, что о переходе Бачека испанский клуб "Побленсе" объявил
на этой неделе. Новая команда казахстанца представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Основан в 1935 году. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в Примере.