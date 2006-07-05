Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном

Сборная Казахстана перед ближайшими играми Лиги наций, возможно, проведет в Алматы товарищеский матч против команды Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контрольная встреча между соперниками может состояться 7 октября.

Учебно-тренировочные сборы подопечные Михала Билека начнут в понедельник, 5 октября.



Напомним, что 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 сборная под руководством Билека октября проведет гостевую встречу против Беларуси.



Ранее команды Казахстана и Кыргызстана встречались восемь раз: пять побед на счету казахстанцев, два раза соперники играли вничью и один раз побеждал Кыргызстан.



Казахстан - Кыргызстан: статистика личных встреч



26.09.1992. Бишкек. Кыргызстан - Казахстан 1:1;

25.10.1992. Кызылорда. Казахстан - Кыргызстан 2:0;

17.04.1994. Ташкент (Узбекистан). Кыргызстан - Казахстан 0:0;

05.07.2006. Алматы. Казахстан - Кыргызстан 1:0;

07.03.2007. Шымкент. Казахстан - Кыргызстан 2:0;

01.06.2012. Алматы. Казахстан - Кыргызстан 5:2;

05.09.2014. Астана. Казахстан - Кыргызстан 7:1;

30.08.2016. Бишкек. Кыргызстан - Казахстан 2:0.



Напомним, что главный тренер сборной Казахстана Михал Билек уже огласил расширенный состав команды на ближайший сбор. Также в КФФ прокомментировали, насколько вероятно присутствие болельщиков на домашней игре Казахстана в Алматы против Албании.