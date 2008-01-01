В КФФ прокомментировали возможность проведения матча сборной Казахстана со зрителями

Директор Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола Кайрат Нурдаулетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прояснил ситуацию относительно возможного присутствия болельщиков на ближайшей игре сборной Казахстана против Албании.



На этой неделе исполнительный комитет УЕФА разрешил допуск 30 процентов зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков. Решение было одобрено после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште.

Также отмечается, что встречи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.



"Касательно болельщиков на матчах сборных, со стороны УЕФА это лишь рекомендация и они подчеркивают, что в каждой стране такой вопрос согласовывается с местными органами. Соответствующее письмо от КФФ мы уже подготовили и в ближайшее время отправим его в межведомственную комиссию.

Если ответ будет положительным, значит мы вернем какую-то часть болельщиков на трибуны, но если будет запрет, мы не можем переступать наши законы.

Конечно, нам и футболистам сборной очень хотелось бы сыграть при поддержке болельщиков, ведь это совсем другая атмосфера, другие эмоции, но решение зависит не от нас". - заявил Нурдаулетов.



Напомним, в рамках Лиги наций 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 октября казахстанцы проведут гостевую встречу против Беларуси.



Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.