"За Меркеля надо побороться, Жуков - не потеря". Алиев - о составе сборной Казахстана, новичках и лимите в КПЛ

В интервью корреспонденту Vesti.kz казахстанский тренер Али Алиев высказался о новичках национальной сборной и перспективах Георгия Жукова и Александра Меркеля в команде Михала Билека. Также он рассказал, как новый лимит в КПЛ повлиял на местных футболистов.



- Али, в сборной два новых игрока - Айбар Жаксылыков и Владислав Васильев, что думаете по их вызову?



- Абсолютно правильный выбор. Жаксылыков доказал, что заслужил этот вызов, это парень с большим потенциалом. Я говорил про него Кайрату Советаевичу Боранбаеву, это игрок уровня Адеринсолы Эсеолы, отличные характеристики - широкий шаг, высокорослый, бесстрашен в единоборствах, есть амбиции. Да, нужно подтянуть тактическое образование, обрасти мышцами, но уже сейчас его можно брать в один из топ-клубов КПЛ и он там будет расти.



Васильев тоже заслужил свой шанс. Его пример доказывает, что школа казахстанского футбола достаточно хороша. Он приехал из Караганды в Беларусь и заиграл, это еще раз доказывает, что белорусский чемпионат все-таки слабее нашего. В КПЛ ни один белорус себя не проявил, включая Макса Эбонга, Иван Маевский - это отдельная история, он продукт скорее советской школы.



- Как отреагировал Боранбаев на ваш совет по Жаксылыкову?



- Надеюсь, что он услышал, но это исключительно мое мнение. Жаксылыков - игрок такой же манеры, как Эсеола, но при этом он бесстрашен в единоборствах, молод и к тому же казахстанец.



- Но "Кайрат" уже пробовал форварда из "Жетысу" - это был Бауыржан Турысбек, и в итоге глобально он не заиграл.



- Но Турысбек - это игрок другого профиля. Я понимаю, что идет речь про ментальность, психологию, но сейчас я говорю именно про генетические, антропометрические данные Жаксылыкова.



- В целом почему в этом году практически нет новых имен для сборной?



- Я считаю, что сильно повлияла отмена статуса легионера для игроков из ЕАЭС. На мой взгляд, принятие этого закона - большая ошибка. Ни один армянский, белорусский, российский игрок глобально не сильнее казахстанского, мы это увидели в нынешнем сезоне. Барсегян? Он приехал раньше и проявил себя именно в статусе легионера. Большинство российских игроков приехали из ФНЛ и теперь из-за них страдают наши, которые ничем не хуже. Мы не готовы сейчас отменять все лимиты, нужно поддержать отечественного производителя.



- Помимо Жаксылыкова и Васильева есть хотя бы еще один новый игрок, на которого стоило бы обратить внимание Билеку?



- На игроков "Каспия" можно обратить внимание, просто вызов для ознакомления - это уже даст огромный толчок для региона и развития местной молодежи. Я не говорю, что сразу поставить в состав, а именно посмотреть в рамках тренировочного процесса.



Но если говорить конкретную фамилию, то я бы назвал Багдата Каирова из "Кайсара". Есть скорость, бойцовские качества, он способен достойно заменить Яна Вороговского и Гафуржана Суюмбаева.



- В сборной вновь нет Александра Меркеля и Георгия Жукова и это, вероятно, никак не связано с их игровой формой. Стоит ли федерации и тренерскому штабу уже идти дальше и не бороться за этих игроков?



- За Меркеля стоит побороться, в игровом плане мы видели, что он придал команде прочности и усилил ее. Жуков? Такие игроки, как он, у нас есть, на мой взгляд, не велика потеря.



- Но Жуков играет в Европе, а Меркель уехал в Саудовскую Аравию, вы точно уверены, что в таких обстоятельствах Александр больше необходим сборной, чем Георгий?



- Я оцениваю по игре за сборную. Меркель показал и доказал в играх за сборную, что он делает команду лучше. То, что он уехал в Саудовскую Аравию, ну так Исламхана вызывают из ОАЭ, это не то же самое? Для Меркеля игра за сборную будет толчком опять уехать в Европу, поскольку наша команда выступает на европейском пространстве.



Напомним, в рамках Лиги наций 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе города Алматы, а в ночь на 15 октября казахстанцы проведут гостевую встречу против Беларуси.



Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.