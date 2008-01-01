"Он там будет расти". Новичок сборной Казахстана заменит Эсеолу в "Кайрате"?

Казахстанский тренер Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение о новичке национальной сборной Айбаре Жаксылыкове. В частности, он рассказал, что нападающий "Жетысу" может пригодиться "Кайрату" и стать достойной альтернативой Адеринсоле Эсеоле.



"Жаксылыков доказал, что заслужил вызов в сборную, это парень с большим потенциалом. Я говорил про него Кайрату Советаевичу Боранбаеву, на мой взгляд, это игрок уровня Эсеолы, отличные характеристики - широкий шаг, высокорослый, бесстрашен в единоборствах, есть амбиции. К тому же он молод и казахстанец. Да, нужно подтянуть тактическое образование, обрасти мышцами, но уже сейчас его можно брать в один из топ-клубов КПЛ, и он там будет расти", - отметил Алиев.



Напомним, что Жаксылыков впервые получил вызов в сборную Казахстана на ближайшие матчи Лиги наций против Албании и Беларуси. В нынешнем сезоне КПЛ 23-летний нападающий забил за "Жетысу" два гола в десяти матчах, в прошлом году на его счету было шесть голов в 24 играх.