Под матчи УЕФА и ФИФА? В КФФ рассказали о перспективах нового стадиона в Туркестане и его лицензировании

Арена рассчитана на семь тысяч зрителей.

Фото: skcn.kz©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
1
Сегодня 20:20
Новый стадион в Туркестане может получить третью из четырех категорий УЕФА, заявил в интервью корреспонденту Vesti.kz директор Департамента сертификации и аттестации Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ержан Мусабеков. Специалист отметил, что заявка в УЕФА на лицензирование стадиона будет направлена, когда в КФФ поступит паспорт объекта.

- Когда стадион в Туркестане будет лицензирован для проведения международных матчей?

- В настоящий момент мы ждем официального предоставления всех документов, что стадион сдан в эксплуатацию. Нам необходим техпаспорт объекта. Только после этого, мы сможем направить заявку в УЕФА о проведении лицензирования данного стадиона с дальнейшим присвоением ему европейской квалификации.

- На какую категорию он может претендовать?

- В УЕФА есть четыре категории стадионов. Наивысшая - четвертая, стадион в Туркестане проектировался на третью категорию. Хотел бы отметить, что во время строительства арены специалисты КФФ из нашего департамента оказывали консультации по ряду профильных вопросов.

- Матчи какого уровня могут проводиться на нем?

- Пока не могу сказать точно. Под каждый турнир УЕФА и ФИФА представляют регламенты, где прописаны требования к стадионам. Например, к следующему континентальному отборочному циклу требования еще не разработаны. Возможно, стадионы должны будут соответствовать третьей категории, а может и четвертой.

- Можете прокомментировать информацию о том, что возникли проблемы с качеством газона туркестанского стадиона?

- У нас такой информации нет. Это вопрос, наверное, к заказчикам и подрядчикам.

Отметим, по различной информации строительтство стадиона обошлось в 31,5 миллиона долларов. Его вместимость составляет семь тысяч зрителей. На днях арену посетил Нурсултан Назарбаев.
Метки:
КФФ стадион УЕФА ФИФА Назарбаев Нурсултан
Футбол Казахстан(футбол)
1
Сегодня 20:20
© 2008 - 2020 ТОО «EML»