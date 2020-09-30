"Он показывает жест, а я ему руку пожимать?". Жумаскалиев - о конфликте со Шпилевским, чемпионстве с "Тоболом" и просмотрах в "Рубине" со "Спартаком"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Бывший капитан "Тобола" и сборной Казахстана, а ныне спортивный директор костанайского клуба Нурбол Жумаскалиев в рамках YouTube-проекта "Че травишь" подробно рассказал о своей карьере. В частности, он объяснил, почему ушел из родной команды после чемпионского сезона, мог ли он перебраться в зарубежный чемпионат и чем был вызван конфликт с главным тренером "Кайрата" Алексеем Шпилевским.
О чемпионстве с "Тоболом"
- В той команде были ребята, которые долго шли к этому. Мы часто обсуждали это внутри команды. Самое интересное, что после чемпионской игры в Атырау мы не смогли вылететь после игры. Из-за погодных условий рейс отменили и мы уже на следующее утро вылетели в Костанай. Дома нас встречали болельщики, оркестр.
Мы не знали, почему команду покинули многие игроки после того сезона, но это было решение тренера - Равиля Сабитова, он начал создавать новый коллектив. Мы хотели играть в Лиге чемпионов с "Тоболом", в Кубке Содружеств, но не получилось.
О карьере зарубежом
- Конкретных предложений не было. Я ездил на сборы в "Рубин", там были какие-то финансовые вопросы, не мои, а со стороны третьих лиц, я тогда был молодым и не знал всего. То есть, клубу было лучше взять не легионера, а местного за такие же деньги.
На сколько велики были шансы остаться в московском "Спартаке"? На тот момент, все было реально – это насколько я знаю. Как ранее я уже высказывался в прессе, мне в клубе говорили: "Ты должен играть, ты будешь играть". Потом вмешались какие-то силы, но мне так сказали в клубе – я всех нюансов не знаю.
Но, в любом случае, по тем тренировкам и контрольным играм я чувствовал, что можно играть в этом "Спартаке". Там были и молодые ребята, и им можно было составить конкуренцию.
О конфликте со Шпилевским
- То что Шпилевский показал жест нашим игрокам - это его не красит. Это показывает его воспитание, его эмоции, в любом случае надо себя достойно вести. После той игры пришли ребята из тренерского штаба "Кайрата" и принесли извинения, но лично Шпилевский не извинялся. Почему я не пожал ему руку? Он показывает жест, а я ему должен руку пожимать? Это неприемлемо.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне