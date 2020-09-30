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"Он показывает жест, а я ему руку пожимать?". Жумаскалиев - о конфликте со Шпилевским, чемпионстве с "Тоболом" и просмотрах в "Рубине" со "Спартаком"

Разговор с легендой казахстанского футбола.

"Он показывает жест, а я ему руку пожимать?". Жумаскалиев - о конфликте со Шпилевским, чемпионстве с "Тоболом" и просмотрах в "Рубине" со "Спартаком"
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бывший капитан "Тобола" и сборной Казахстана, а ныне спортивный директор костанайского клуба Нурбол Жумаскалиев в рамках YouTube-проекта "Че травишь" подробно рассказал о своей карьере. В частности, он объяснил, почему ушел из родной команды после чемпионского сезона, мог ли он перебраться в зарубежный чемпионат и чем был вызван конфликт с главным тренером "Кайрата" Алексеем Шпилевским

О чемпионстве с "Тоболом"

- В той команде были ребята, которые долго шли к этому. Мы часто обсуждали это внутри команды. Самое интересное, что после чемпионской игры в Атырау мы не смогли вылететь после игры. Из-за погодных условий рейс отменили и мы уже на следующее утро вылетели в Костанай. Дома нас встречали болельщики, оркестр. 

Мы не знали, почему команду покинули многие игроки после того сезона, но это было решение тренера - Равиля Сабитова, он начал создавать новый коллектив. Мы хотели играть в Лиге чемпионов с "Тоболом", в Кубке Содружеств, но не получилось. 

О карьере зарубежом

- Конкретных предложений не было. Я ездил на сборы в "Рубин", там были какие-то финансовые вопросы, не мои, а со стороны третьих лиц, я тогда был молодым и не знал всего. То есть, клубу было лучше взять не легионера, а местного за такие же деньги.

На сколько велики были шансы остаться в московском "Спартаке"? На тот момент, все было реально – это насколько я знаю. Как ранее я уже высказывался в прессе, мне в клубе говорили: "Ты должен играть, ты будешь играть". Потом вмешались какие-то силы, но мне так сказали в клубе – я всех нюансов не знаю.

Но, в любом случае, по тем тренировкам и контрольным играм я чувствовал, что можно играть в этом "Спартаке". Там были и молодые ребята, и им можно было составить конкуренцию. 

О конфликте со Шпилевским 

- То что Шпилевский показал жест нашим игрокам - это его не красит. Это показывает его воспитание, его эмоции, в любом случае надо себя достойно вести. После той игры пришли ребята из тренерского штаба "Кайрата" и принесли извинения, но лично Шпилевский не извинялся. Почему я не пожал ему руку? Он показывает жест, а я ему должен руку пожимать? Это неприемлемо.

 

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Метки:
Тобол ФК КПЛ-2020 Шпилевский Алексей

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