"Стал очень богатым, но...". Переход Меркеля в клуб из Саудовской Аравии - олицетворение всей его карьеры

"Агент сделал ему сумасшедший контракт - 800 тысяч евро чистыми за то, что в 18 лет он играл в "Милане", он перешел в "Дженоа", но принадлежал еще наполовину "Милану"... Зато он стал очень богатым, но, к сожалению, это, видимо, сказалось на его футболе".