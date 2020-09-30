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"Стал очень богатым, но...". Переход Меркеля в клуб из Саудовской Аравии - олицетворение всей его карьеры

От "Милана" до "Аль-Фейсали".

"Стал очень богатым, но...". Переход Меркеля в клуб из Саудовской Аравии - олицетворение всей его карьеры
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Трансфер полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля в клуб "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии в какой-то степени стал неожиданным и достаточно неоднозначным. Корреспондент Vesti.kz указывает на одну общую тенденцию, которая прослеживается в карьере одного из самых талантливых игроков страны.

Меркелю 28 лет, он провел отличный сезон в Нидерландах, котировался, как один из лучших контролирующих опорников Эредевизи в командах среднего класса. Казалось, что после "Хераклеса" он спокойно выберет себе более статусный клуб в тех же Нидерландах или попробует себя в другой европейской лиге. В последние два года Алекс окончательно реанимировал карьеру, избавился от травм, и, по логике, сейчас должен наступить важнейший этап в его футбольном пути, возраст, реноме, характеристики - все позволяет, чтобы снова попробовать себя на уровне топ-5 европейских лиг. 

Вместо этого Меркель выбирает Саудовскую Аравию, переезд на ближний Восток - это наверняка много денег, но очень мало внятного футбола и уж тем более прогресса. 

Но если взглянуть на некоторые этапы в карьере Меркеля, можно уловить, что финансовая часть всегда имела для игрока важнейшее значение. Марко Трабукки рассказывал, что после "Милана" агент Алекса выбил тогда еще молодому полузащитнику шикарный контракт в "Дженоа": 

"Агент сделал ему сумасшедший контракт - 800 тысяч евро чистыми за то, что в 18 лет он играл в "Милане", он перешел в "Дженоа", но принадлежал еще наполовину "Милану"... Зато он стал очень богатым, но, к сожалению, это, видимо, сказалось на его футболе". 


Меркель довольно быстро растерял мотивацию и затем начал стремительно регрессировать.

В 2015 году Алекс согласился играть за Казахстан. Естественно, в федерации никогда не говорили о том, какие бонусы были прописаны футболисту за то, чтобы он помог сборной, но были они достаточно существенны. Кстати, не так давно известный российский юрист Михаил Прокопец рассказал в передаче "Инсайдеры", что Меркель судился с казахстанской Федерацией футбола, очевидно, что повод был именно по финансовой части. К слову, в тот же период игрок не выступал за сборную Казахстана. 



Кроме того, когда Меркель только получал паспорт Казахстана, он был готов перейти в "Астану", причем инициатором выступал не клуб, а сам игрок. Однако столичный клуб отпугнули огромные финансовые запросы игрока - зарплата в миллион евро и плюс подъемные примерно на такую же сумму. 

Позже из-за травм и потери формы к футболисту исчез существенный интерес из стран СНГ и было необходимо возвращать былые кондиции через скромные команды, в частности - с помощью "Хераклеса". 



Так вот, теперь Меркель в 28 лет поехал в Саудовскую Аравию. К сожалению, эпизодический успех в "Милане" - по-прежнему высшая точка в его карьере, а основополагающим фактором в его пути стали не трофеи, а количество нулей на личном счету. 

Фото: КФФ© (1), ФК "Аль-Фейсали"© (2)

 

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Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу Астана ФК Саудовская Аравия КФФ

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