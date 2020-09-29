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Стабильность Быстрова, техника Зайнутдинова и успех команды Куата. Как сыграли казахстанцы в 9-м туре РПЛ

Они получили место в основном составе в своих клубах.

Стабильность Быстрова, техника Зайнутдинова и успех команды Куата. Как сыграли казахстанцы в 9-м туре РПЛ
Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бахтиер Зайнутдинов сыграл в очередном московском дерби, Марат Быстров вновь продуктивно проявил себя, как универсал, а Исламбек Куат добыл историческую победу в составе "Химок". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прошел для казахстанских футболистов девятый тур чемпионата России. 

Марат Быстров. "Ахмат" 2:0 "Урал" 


Казахстанский защитник по-прежнему используется на разных позициях, но зачастую не на профильной: правый фланг обороны в "Ахмате" по-прежнему занимает Максим Ненахов. На сей раз Быстров вышел в качестве левого защитника. Позиция, опять же, знакома Марату, он играл на ней при Талалаеве еще в "Тамбове". 

Марат отыграл уверенно, как всегда часто поднимался выше, поддерживал атаку, совершил 78 касаний мяча (больше только у Андрея Семенова - 83) и заработал оценку 7,2 от Whoscored. Победа над "Уралом" позволила "Ахмату" взобраться на десятое место в РПЛ и набрать 13 очков после девяти игр. 

 

Бахтиер Зайнутдинов. ЦСКА 0:1 "Локомотив"

Противоречивый матч как для Бахтиера, так и для ЦСКА в целом. Большую часть первого тайма "армейцы" доминировали на поле, а Зайнутдинов смотрелся достаточно активно и даже мог забить. Кроме того, Бахтиер успел блеснуть техникой, которую оценили болельщики ЦСКА. 

Но неожиданный гол "Локомотива", а также удаление игрока ЦСКА Кристиана Бистровича во втором тайме позволили гостям удержать победу.

Зайнутдинов получил оценку 6,7 от Whoscored. На счету одного из лидеров сборной Казахстана два удара, 24 передачи, две попытки идти в дриблинг и 38 касаний мяча. Вполне возможно, что Зайнутдинов отыграл бы полный матч с "Локомотивом", однако удаление Бистровича спутало все карты Виктору Гончаренко. В итоге вместо хорвата он заменил казахстанца. 



Исламбек Куат. "Химки" 1:0 "Динамо" 

Несмотря на смену главного тренера в "Химках", при новом коуче Андрее Черевченко полузащитник сборной Казахстана вновь оказался в основном составе подмосковной команды. Исламбек провел на поле лишь первый тайм, за этот период он успел заработать желтую карточку и получить оценку 6,6 от Whoscored. Интересно, что заменивший его Михаил Тихонов отыграл, по данным статистического портала, хуже казахстанца, ему поставили оценку 6,4. 

"Химки" впервые за 11 лет победили в РПЛ, теперь у них шесть очков и 14-е место в турнирной таблице. Также любопытно, что в руководстве "Химок" активно говорят об усилении, в том числе центральной оси. Ожидается, что клуб в ближайшее время подпишет Дениса Глушакова, который станет одним из конкурентов Куата за место в основе. 

 

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Метки:
Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Куат Исламбек Быстров Марат Ахмат ФК ЦСКА Химки ФК Сборная РК по футболу

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