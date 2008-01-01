Подарок Нусербаева, популярность Жукова и сбившийся прицел "Ордабасы". Самые нелепые промахи в истории казахстанского футбола

Невероятный промах Сергея Хижниченко в матче десятого тура напомнил нам о других подобных казусах в командах КПЛ. Корреспондент Vesti.kz собрал несколько курьезных промахов, которые произошли в казахстанском футболе за последние годы.
Танат Нусербаев. "Шахтер" 3:2 "Астана". Суперкубок Казахстана-2013
Праймовый "Шахтер" бился за трофей против только набирающей силу "Астаны". В дополнительное время матча за Суперкубок нападающий столичного клуба Танат Нусербаев не сумел закинуть мяч в ворота из убойной позиции при счете 2:2. Через несколько минут Жамбыл Кукеев забьет решающий третий гол за "Шахтер" и отберет титул у "Астаны".
Георгий Жуков. "Ордабасы" 0:0 "Кайрат". КПЛ-2019
Один из свежих примеров, который катапультировал Георгия Жукова в популярный футбольный Instagram 433. Промах полузащитника сборной Казахстана набрал почти три миллиона просмотров.
Украинский защитник мог принести выездную победу "Шахтеру", но, похоже, он увидел, как промахивался Танат Нусербаев несколькими годами ранее, и повторил тот же трюк.
Тохтар Жангылышбай. "Ордабасы" 1:2 "Ботошани". Квалификация Лиги Европы-2020/21
Транжирить стопроцентные моменты, вероятно, главный тренд для форвардов "Ордабасы" в нынешнем сезоне. Но если промах Хижниченко все-таки не являлся таким значимым, учитывая итоговый результат, то вот упущенный момент Тохтара Жангылышбая действительно повлиял на судьбу "Ордабасы", причем в рамках еврокубков.
Бонус
Бывший игрок павлодарского "Иртыша" Алан Гатагов когда-то подавал большие надежды в московском "Локомотиве", но на старте его карьеры случился промах, о котором помнят до сих пор.