Подарок Нусербаева, популярность Жукова и сбившийся прицел "Ордабасы". Самые нелепые промахи в истории казахстанского футбола

Невероятный промах Сергея Хижниченко в матче десятого тура напомнил нам о других подобных казусах в командах КПЛ. Корреспондент Vesti.kz собрал несколько курьезных промахов, которые произошли в казахстанском футболе за последние годы.



Танат Нусербаев. "Шахтер" 3:2 "Астана". Суперкубок Казахстана-2013



Праймовый "Шахтер" бился за трофей против только набирающей силу "Астаны". В дополнительное время матча за Суперкубок нападающий столичного клуба Танат Нусербаев не сумел закинуть мяч в ворота из убойной позиции при счете 2:2. Через несколько минут Жамбыл Кукеев забьет решающий третий гол за "Шахтер" и отберет титул у "Астаны".







Георгий Жуков. "Ордабасы" 0:0 "Кайрат". КПЛ-2019



Один из свежих примеров, который катапультировал Георгия Жукова в популярный футбольный Instagram 433. Промах полузащитника сборной Казахстана набрал почти три миллиона просмотров.



Евгений Ткачук. "Иртыш" 0:0 "Шахтер". КПЛ-2019



Украинский защитник мог принести выездную победу "Шахтеру", но, похоже, он увидел, как промахивался Танат Нусербаев несколькими годами ранее, и повторил тот же трюк.







Тохтар Жангылышбай. "Ордабасы" 1:2 "Ботошани". Квалификация Лиги Европы-2020/21



Транжирить стопроцентные моменты, вероятно, главный тренд для форвардов "Ордабасы" в нынешнем сезоне. Но если промах Хижниченко все-таки не являлся таким значимым, учитывая итоговый результат, то вот упущенный момент Тохтара Жангылышбая действительно повлиял на судьбу "Ордабасы", причем в рамках еврокубков.







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Бывший игрок павлодарского "Иртыша" Алан Гатагов когда-то подавал большие надежды в московском "Локомотиве", но на старте его карьеры случился промах, о котором помнят до сих пор.



